SHINee、約2年ぶりとなる日本ドーム公演が開催決定！日本デビュー15周年を盛り上げる | RBB TODAY

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SHINee、約2年ぶりとなる日本ドーム公演が開催決定！日本デビュー15周年を盛り上げる

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SHINee、約2年ぶりとなる日本ドーム公演が開催決定！日本デビュー15周年を盛り上げる
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SHINeeが、約2年ぶりとなる日本でのドーム公演「- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]」を開催することが決定した。

今回の公演は、先に解禁されていた5月29日～31日までの3日間、ソウル・オリンピック公園KSPO DOMEにてSHINeeの4人が披露する単独コンサートの日本公演となる。

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「裏返す」「転換する」という意味を持つタイトル「INVERT」にふさわしく、これまでとは異なる演出や新たな視点を通して、SHINeeの音楽世界を堪能できるステージとなりそうだ。

また、2026年はSHINeeにとって日本デビュー15周年という節目の年。そんな特別なタイミングで、SHINeeの4人が日本のステージに再び帰ってくる本公演は、日本のファンにとっても待望のステージとなる。

SHINee
（画像提供＝SMエンターテインメント）

なお、本日4月3日18時より、SHINee OFFICIAL FANCLUB 「SHINee WORLD J」 MEMBERSHIP（JP）の会員様を対象に、ファンクラブ最速先行受付（抽選）がスタート。

詳細はオフィシャルサイトを確認してほしい。

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《スポーツソウル日本版》

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