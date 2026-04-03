“NCT脱退”のマーク、直筆手紙で胸中明かす「メンバー全員が応援してくれた」【全文】 | RBB TODAY

歌手のマークが、10年間続けてきたNCTとしての活動を終えた。

4月3日、SMエンターテインメント（以下、SM）は公式コメントを通じて「マークと長い時間をかけて深く協議した結果、4月8日付で専属契約を終了することで合意した」とし、「これまで共に歩んできた大切な時間に感謝するとともに、新たな一歩を踏み出すマークの未来を応援する」と明らかにした。

【全文】マーク、NCTを電撃脱退

同日、マークも直筆の手紙でファンに別れのあいさつを伝えた。彼は「10年という時間の中で、本当に多くのステージと記憶があった」と振り返り、「自分が思い描ける最高の夢、そして“マーク”として生きる中での役割や目的について、自然と考えるようになった」と心境を明かした。

また、メンバーへの思いもつづり、「この決断についてメンバーたちと多くの話を交わし、誰一人欠けることなく全員が応援してくれた。考えるだけで涙が出るほどありがたく、そして申し訳ない気持ちだ」とし、「同じ船に乗り、最高の航海を共にしてくれたメンバーたちに心から感謝し、愛している」と語った。

ファンに向けては「10年間、1日も欠かさず自分を幸せにしてくれたシズニ（ファン）に心から感謝している」とし、「その愛と記憶があったからこそ、今の自分がいる」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）マーク

一方で「この変化が大きな衝撃や痛みになることもよく分かっている」とし、「今、自分にできる最善は真心を伝えることだと思った」と胸中を明かした。

さらに「自分の原点を忘れないマークであり続けたい」とし、「SMとNCTメンバー、そしてシズニへの感謝の気持ちは一生忘れない。これからもより良い姿を見せられるよう、全力で努力していく」と今後への決意を語った。

マークの手紙の全文は以下の通り。

◇

こんにちは、マークです。

シズニ、元気ですか…。

2016年4月9日にNCT Uとしてデビューして、気がつけば2026年4月、いつの間にか本当に10年という時間が過ぎましたね…。

この10年の間、本当にたくさんの出来事があり、多くのステージに立ち、特に本当にたくさんの思い出があったと思います。練習生の頃から応援してくれていたシズニがいることもよく分かっているので、そこから数えると実は10年以上になりますね。

シズニにとって、この10数年はどんな時間でしたか…？僕は本当に、本当に幸せだったと思います。10年という時間が過ぎ、長い間一日も欠かさず僕を幸せにしてくれたシズニに、自分の新しい決断と新しいチャプターについて、こうして直筆で伝えたいと思いました。

皆さんにとってはとても突然に感じられると思いますが、僕は実は練習生の頃から、もしかしたらそれ以前からも、ずっと心の中に抱いてきた夢がありました。アコースティックギター1本を持って街を歩きながらバスキングをしたり、作家になりたいと思うほど英語で文章を書くことが好きでした。その夢をはっきりと描くにはまだ幼すぎましたが、音楽とステージが好きという気持ちで14年前にカナダでオーディションを受け、SMで自分の音楽の道をNCTとしてスタートすることになりました。

自分の始まりがSMであり、NCTだったからこそ、自分自身をより深く知り、最高の自分を見つけることができました。本当に感謝の気持ちしかありません。NCTを通じて、空も、大地も、海も、山も、すべてを最高の形で経験できたような気がします。

10年間、世界を見て経験しながら最高の旅を続けてきた中で、自分が思い描ける最高の夢とは何か、“マーク”として生きる中で持てる最高の役割や目的とは何かを、自然と考えるようになりました。10年の契約を終えるこのタイミングで、自分の中にあるすべての感覚を呼び起こし、長い時間悩んだ末に、その夢の完成された姿がどんなものなのかを知りたくなり、そこに本気で飛び込んでみたいと思うようになりました。 自分の音楽、あるいは自分の実りがどんなものになるのか、それをどのように世の中に届けるのか――それをしっかり見つけて、必ず実現したいと思っています。

メンバー1人ひとりとたくさん話をしながら、考えるだけで涙が出るほど、誰一人欠けることなく全員が応援してくれました。ずっと申し訳ないと思う気持ちとともに、何よりも感謝しています。僕をかわいい弟として見てくれる兄たち、リーダーとして見てくれる弟たちに、改めて本当にありがとうと伝えたいです。

この決断にあたり、一番近くで悩みを聞いて、気持ちを理解し、考えてくれて、意見をくれたメンバーたちに心から感謝し、愛しています。同じ船に乗り、ここ10数年の間に最高の航海を共にしてきたメンバーたち。いつも水の中に入るのが好きだった僕が、これから泳ぎたいと言ったとき、深く潜るその挑戦さえも愛で応援してくれるメンバーたちです。僕もこれからもずっと応援し、愛していきます。

2012年にグローバルオーディションで選ばれてから、トレーニングチームの先生方をはじめ、会社のすべてのスタッフ、マネージャー、理事の方々、代表、そしてすべての部署の皆さんが、ここまで自分を育ててくださったことに、一生感謝します。僕の始まりはSMであり、NCTであり、そしてシズニでした。これからどんな音楽を新たに始めることになっても、自分の原点を忘れないマークであり続けます。

ただ…どんなに大きな決断をしたとしても、それが自分一人の挑戦という意味だけで、皆さんの心配や悩みや苦しさが消えるわけではないことも、よく分かっています。僕が人生の新しいチャプターのために大きな決断をしたと発表することで、これまでNCTのマークとして愛してくれたシズニやファンの皆さん、そして多くの方々にとって大きな衝撃や傷になるかもしれないこの変化を、この直筆の手紙一つで和らげることができないことも分かっているので、本当に申し訳なく、心がとても重いです。

最も成熟した選択と方法が何かを、本当に長い時間考え続けてきました。その結果が今この状況であることが、至らなく見えてしまうかもしれず、本当に申し訳なく思っています。

最も感謝しているシズニに対して、この状況で自分にできる最善は、自分の本当の気持ちを伝えることだと思いました。そしてその気持ちの先にあったのは、何よりも感謝を伝えたいという思いでした。

すべてのシズニ、そしてこれまで僕を知り応援してくださったすべての方々に、心から感謝しています。本当に、本当にありがとうございます。10年間、僕を世界で一番幸せな人にしてくれて。心の中で小さく抱いていた“歌手になりたい”という夢を大きく育ててくれて、それを実際に叶えさせてくれて。本当に大切でかけがえのない愛と応援を送ってくれたからこそ、その愛と記憶があったからこそ、今のマークが存在しています。本当にありがとうございます。感謝を忘れない人間として生きていきます。

SMとNCTメンバー、そしてシズニへの感謝の気持ちは一生持ち続けて生きていきます。

これから新しい姿で皆さんの前に立つとき、より良いマークになれるよう、最善を尽くして努力します。改めて、本当にありがとうございました。

◇マーク プロフィール

1999年8月2日生まれ。韓国系カナダ人で本名はマーク・リー、韓国名はイ・ミンヒョン。2012年、マークが中学校2年生の時にバンクーバーで行われたSMエンターテインメントのオーディションに合格。当時は、カナダに住みながら長期休みのたびに韓国に行き練習生としての生活を過ごした。その後、マークが中学校3年生になるタイミングで家族で逆移民した。2016年、NCT 127のメンバーとしてデビューし、現在はNCT U、NCT DREAM、SuperMでも活動中だ。メインラッパーとして活躍しており、2017年にはラップがうまい高校生を集めたサバイバル番組『高等ラッパー』（原題）にも出演した。

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