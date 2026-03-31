俳優パク・ソジュン、最近の趣味を告白「お金がかからず一人でできる…」 | RBB TODAY

俳優パク・ソジュンが、趣味に対するこだわりを語った。

3月30日、ファッション誌『W KOREA』の公式YouTubeチャンネルで公開された動画に、パク・ソジュンが出演した。

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パク・ソジュンは自身の趣味について、「最近はランニングをコツコツ続けている。やはり体力が重要になってきたので、疲れないようにするためだと思う」と説明した。

続けて「まずお金がかからない。いつでも一人でできるし、誰かと時間を合わせる必要もない。性格的に前もって約束を決めておくとしんどくなってしまう。『今、時間が空いたから会おう』というようなスタイルなので」と率直に明かした。

（画像＝『W KOREA』）パク・ソジュン

また、「僕は形から入るタイプではないが、ランニングベストは必要だった。（走る時にポケットの中身が）ガタガタ動くのがよくない」とランニングへのこだわりを語った。

他の趣味については「特にないが、ボーカルトレーニングを受けている」と伝えた。さらに、「規則正しい一日を過ごすようにしている」と語り「職業柄、出退勤が不規則で流動性が非常に高いため、休んでいる時だけでも規則正しく過ごすと心が浄化される」と振り返った。

そして「些細なことですが、朝起きてすぐに布団を畳んで整えておくと、心の整理が落ち着くように思う。そうした一つひとつのことをこなし、自分の時間を有効に使うのが良いと思う」と語った。

“ドーパミンを得るための活動”について尋ねられると、「僕は特にありません。ドーパミンを求めることもないし、日常生活はとても落ち着いている。刺激的なことは演技をする時にたくさんあるので、それでバランスを取っているのかもしれない」と付け加えた。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ ～恋の一発逆転！～』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

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