現役アイドルなのに“ガチ恋”告白!?チョン・ソミ、EXO・カイに10年越しの想い「好きだった」 | RBB TODAY

歌手のチョン・ソミが、EXO・カイへのファン心を明かした。

3月30日に放送されたSBS『いや、でもマジで！』（原題）には、チョン・ソミが出演した。

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チョン・ソミはEXOが『Growl』で活動していた当時、カイが「好きだった」と告白。「（この日）活動を通じて初めて会った。デビューして10年で初めて。デビュー当時と変わらない」と語り、ときめきを隠せない様子を見せた。

また、街で連絡先を聞かれたエピソードも披露。「弘大（ホンデ）でタンフルの列に並んでいた。帽子とマスクをしていたが、ある男性が来て番号を教えてほしいと言ってきた。帽子とマスクを外したら、うまく断れる気がして、そっと外した」と振り返った。

（画像＝SBS）チョン・ソミ（左）とカイ

続けて「外したら『すごくエキゾチックですね』と言われて、恥ずかしくなってまた帽子をかぶった。何度も断った末、結局その人は帰っていった」と付け加えた。

（記事提供＝OSEN）

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。

◇カイ プロフィール

1994年1月14日生まれ。本名キム・ジョンイン。2012年にEXOのメンバーとしてSMエンターテインメントからデビューした。グループ内ではセンターを務め、「EXOの顔」ともされる。ダンスを得意としており、ステージで見せるパフォーマンスは圧巻。同じ事務所に所属するSHINeeのテミンとは、練習生時代からの親友。2023年5月に社会服務要員として入隊し、2025年2月10日に除隊した。

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