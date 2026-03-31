BTSの“神バラエティ”が再始動！オリジナルコンテンツ『Run BTS!』が3年ぶりに復活 | RBB TODAY

BTSのオリジナルコンテンツ『Run BTS!』が3年ぶりに帰ってくる。

3月30日、BTSはグループ公式YouTubeチャンネルに『Run BTS!』のティザー映像を公開した。2023年のスペシャルエピソード以来、約3年ぶりの再始動となる。

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公開された映像には、『Run BTS!』の本格始動を前にコンテンツ会議を行うメンバーの姿が収められている。彼らは急速に変化するトレンドについて悩み、それに合わせた多様な企画を提案し、本編への期待感を高めた。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

『Run BTS!』は2015年の初公開以来、約10年にわたって続いてきたBTSを代表するオリジナルバラエティで、世界中のARMY（ファンダム名）から愛されてきた。その記録も圧倒的だ。2015年から2021年までに計155話のエピソードが公開され、YouTubeでの累計再生回数は約1億4000万回を達成。これとは別に、2022年と2023年に披露された計10本のスペシャルコンテンツは1億3000万回再生を突破するなど、驚異的な人気を博した。特に2023年にフライングヨガに挑戦した「Fly BTS Fly Part 1」は、単独で3000万再生を超えている。

2024年から2025年にかけては、スピンオフコンテンツ『RUN JIN』がその熱気を引き継いだ。メンバーのJINがファンの愛に応えるべく「何でもできる」という真心を込めて企画した単独バラエティだ。韓国の代表選手をはじめ、日本の俳優・松重豊や、ハリウッドスターのトム・クルーズなど超豪華ゲストが出演し大きな話題を集めた。こちらも累計再生回数1億回を突破し、比類なきコンテンツパワーを証明した。さらにスケールアップして戻ってくる『Run BTS!』が、どのような新しいコミュニケーションを見せてくれるのか注目が集まっている。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、現在世界中で爆発的なヒットを記録している。米ビルボードが発表した予告記事によると、BTSは「Billboard 200」に続き「HOT 100」（4月4日付）でも1位にランクインした。

（記事提供＝OSEN）

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