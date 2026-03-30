上目遣いでノックアウト…TWICE・ナヨン、チラ見え“シースルー”衣装にファン悶絶「やば！」「天使？」 | RBB TODAY

TWICEのナヨンが、キュートな表情でファンを魅了した。

ナヨンは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

【写真】ナヨン、チラ見え“シースルー”衣装に悶絶

公開された写真には、ピンクを基調としたラブリーなルックに身を包んだナヨンの姿が収められている。

透け感のあるラメ入りのシースルートップスからは、ボリューム感がチラ見えし、甘さの中に色気が漂う彼女の魅力を際立たせた。また、濃いめのチークとぷっくりとしたリップメイクを施し、上目遣いでカメラを見つめる姿がファンの心を射止めた。

投稿を見たファンからは「反則です」「天使」「可愛すぎる」「心臓持たない」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ナヨンInstagram）

なお、ナヨンが所属するTWICEは現在、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。来る4月には、海外アーティスト史上初となる日本・MUFG STADIUM（国立競技場）での単独公演を開催する。

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。

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