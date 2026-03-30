上白石萌歌、姉・萌音のライブ鑑賞明かす「気がつくと泣いていました」 | RBB TODAY

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上白石萌歌、姉・萌音のライブ鑑賞明かす「気がつくと泣いていました」

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上白石萌歌【写真：竹内みちまろ】
  • 上白石萌歌【写真：竹内みちまろ】

　女優の上白石萌歌が3月30日に公式Xを更新し、姉で女優・歌手の上白石萌音のライブを鑑賞したことを報告した。

　上白石萌音は現在、ツアー「Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》」を開催。29日にはパシフィコ横浜で公演を行った。

　一方、妹の萌歌は30日にXで、「きのう、上白石萌音さんのライブにお邪魔しました。圧巻でした..」とライブを鑑賞したことを報告。

　ライブを振り返り、「やわらかな、しかしとても強い光芒にこころを撫でられ、気がつくとわけもわからずツウ、と泣いていました」と思わず泣いたことを明かした。

　さらに、「自分ごとざぶざぶと洗われた気持ち」と振り返り、「ずっと歌をきいていたいです！」とつづった。

　最後には「わたしは、『ハッピーエンド』と『Both Sides Now』にとくにやられました」とお気に入り曲を明かした。

　このポストには、「あんなに素敵なお姉さんがいる萌歌さんが羨ましい」「素敵なお姉さんですよね」「本当にお姉様の歌は、心にグッとくる」という声が集まっていた。

※上白石萌歌、姉・萌音のライブ鑑賞を報告


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