上白石萌歌、姉・萌音のライブ鑑賞明かす「気がつくと泣いていました」 | RBB TODAY

女優の上白石萌歌が3月30日に公式Xを更新し、姉で女優・歌手の上白石萌音のライブを鑑賞したことを報告した。
上白石萌音は現在、ツアー「Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》」を開催。29日にはパシフィコ横浜で公演を行った。
一方、妹の萌歌は30日にXで、「きのう、上白石萌音さんのライブにお邪魔しました。圧巻でした..」とライブを鑑賞したことを報告。
ライブを振り返り、「やわらかな、しかしとても強い光芒にこころを撫でられ、気がつくとわけもわからずツウ、と泣いていました」と思わず泣いたことを明かした。
さらに、「自分ごとざぶざぶと洗われた気持ち」と振り返り、「ずっと歌をきいていたいです！」とつづった。
最後には「わたしは、『ハッピーエンド』と『Both Sides Now』にとくにやられました」とお気に入り曲を明かした。
このポストには、「あんなに素敵なお姉さんがいる萌歌さんが羨ましい」「素敵なお姉さんですよね」「本当にお姉様の歌は、心にグッとくる」という声が集まっていた。
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