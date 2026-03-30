少女時代・ティファニー、“新婚”らしい冷蔵庫の中身を公開!?「お義母さんの…」 | RBB TODAY

少女時代のティファニーが、新婚生活を感じさせる冷蔵庫を公開する。

3月29日に韓国で放送されたJTBCのバラエティ番組『冷蔵庫をお願い』のエンディングでは、次週予告としてティファニーとヒョヨンの出演シーンが公開された。

【画像】ティファニー、夫との濃厚キス

予告編では、シェフたちがティファニーの結婚を祝福する中、ヒョヨンが「結婚してくれたらいいと思っていた」と率直な思いを明かし、スタジオは笑いに包まれた。

中でも注目を集めたのは、ティファニーの冷蔵庫。さまざまなおかずが綺麗に並べられており、出演者たちを驚かせた。

ヒョヨンが目を疑いながら「まさかティファニーが作ったの？」と尋ねると、ティファニーは「お義母さんのおかげです。義母にたくさん愛されています」と照れくさそうに語った。

（画像＝JTBC）ティファニー

ティファニーは2025年12月に俳優ピョン・ヨハンとの交際を公表し、今年2月に婚姻届を提出した。そんな新婚のティファニーの冷蔵庫の中身に注目が集まっている。

なお、ティファニーとヒョヨンが出演する『冷蔵庫をお願い』は、4月5日21時に放送予定だ。

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。2026年2月、俳優ピョン・ヨハンと結婚した。

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