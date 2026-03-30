BTS・V、父の夢を継ぎトップスターへ「父は夢が叶わなかった、僕は叶った」 | RBB TODAY

BTSのVが芸能界入り父の夢を明かした。

3月29日、YouTubeチャンネル「妖精ジェヒョン」では、「こんにちは、BTSのVです。よろしくお願いします！」と題された動画が公開された。

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この動画でVは、中学1年生の時にサックスを習い始めたエピソードを披露。「小学校を卒業して中学校に上がる頃、“夢を現実にするために動きたい”と父に話したら、“それなら楽器を一つくらいは習いなさい”と言われた。芸術高校に入れば（芸能界への）可能性が見えてくると教わった」と語った。

続けて、「入試の倍率を見たら、ドラムは20倍、ギターは50倍、ピアノは100倍だった。でも、サックスは3倍だった。だからサックスを選んだ」と当時を振り返った。

（画像＝ユーチューブ）V

MCのチョン・ジェヒョンが「入試はそうやって戦略的にいくべきだ」と褒めると、Vは「はい、それでサックスを4年間学びました」と説明。さらに、チョン・ジェヒョンが「お父様がある種、しっかりサポートしてくれたんだね」と続けると、Vは「そうなんです。後になって聞いた話ですが、実は父も芸能人になるのが夢だったそうです」と明かした。

Vはさらに、「（父の）夢は俳優だったそうです。それで（地方局の）大邱MBCでフロアディレクターとして働いていました。“テレビ局で働けば道が開けるだろう”と考えたようですが、父は夢が叶わなかったケース。僕は叶ったケースです」と茶目っ気たっぷりに語り、笑いを誘った。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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