「彼氏がGalaxy使ってたら嫌」発言も広告では「画質良い」…韓国インフルエンサーの“手のひら返し” | RBB TODAY

Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』で注目を集めたユーチューバーのソン・ジア（フリージア）が、サムスンの携帯機種「ギャラクシー（Galaxy）」を貶めるような発言で物議を醸していたが、自らギャラクシーユーザーとなった。

3月29日、ソン・ジアは自身のYouTubeチャンネルを通じて、Galaxy S26 Ultraモデルを使用して撮影した写真を公開した。

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続けて、彼女は18時頃に公開される広告を通じて、新しいスマートフォンの開封の様子と実際に使用した感想を伝える予定だ。

これに伴い、ソン・ジアのギャラクシーに関する過去の発言が再び注目を集めている。以前、彼女は自身のYouTubeチャンネルで「正直に言うと、自分の彼氏にギャラクシーを使っていると言われたら、ちょっと嫌」と伝えた。

続けて、「お父さんやお母さんも使っているけれど、親と彼氏は違うでしょ。あのスマホで私のことを撮ると想像するだけで、すごくイライラする」と話し、物議を醸した。

（写真＝YouTubeチャンネル「THE Freezia」）

ギャラクシーを持つソン・ジア

それだけでなく、彼女は「ギャラクシーとiPhoneの写真は見栄えが違う」として、「私は1回もギャラクシーに触れた記憶がない。私がギャラクシーを許すのは、お父さんとお母さんだけ」と強調していた。

しかし、ソン・ジアは今回のギャラクシーの広告のなかで、自撮りをした後に「画質が本当に良い」と感嘆を禁じ得なかった。

さらに、今回の動画では、最近浮上した誤解に対するソン・ジアの率直な心境も明かされる予定だ。

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