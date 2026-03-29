歌姫＆大物ラッパーのビッグカップル誕生！イ・ハイ、Dok2と公開恋愛 5年の極秘交際後公表 | RBB TODAY

ラッパーのDok2（ドッキ）と歌手イ・ハイが、5年にわたる極秘恋愛の末、公開恋愛を始めた。

去る3月28日、Dok2とイ・ハイは新事務所「808 HI RECORDINGS」の共同設立を発表するとともに、デュエット曲『You＆Me』をリリースした。

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特にこの日は、2人が5年前から熱愛中であると報道された日でもある。2人は2016年、MBCのバラエティ番組『無限に挑戦』のHIPHOPプロジェクトを通じて出会い、2022年に交際を始めた。

これについて、イ・ハイは自身のSNSにDok2と撮った写真を投稿し、「私のかけがえのないDok2、そして808HIの誕生日おめでとう」と綴った。また、英語では「MY MAN」という愛情のこもった言葉を付け加えた。

（写真＝イ・ハイInstagram）左からDok2、イ・ハイ

これに対し、Dok2もまた「めっちゃ愛」と応えた。さらにDok2も自身のSNSに「俺のレディへ」と記している。

この日、何より2人はライブ配信を通じて仲睦まじくスキンシップを取ったり、明るく笑いながら会話したりする姿を公開し、注目を集めた。投稿には、さまざまな芸能人が「いいね！」でお祝いをする様子も見られた。

（写真＝イ・ハイInstagram）

1996年生まれのイ・ハイは、2011年にSBSのオーディション番組『K-POPスター』で準優勝し、翌年デビューした。その後、『1,2,3,4』『ROSE』『BREATHE』など、多数のヒット曲をリリースした。

また、1990年生まれのDok2は、HIPHOPデュオDynamic Duoの『Circus』のフィーチャリングでデビューした後、ラッパーThe QuiettとともにHIPHOPレーベル「1LLIONAIRE RECORDS」を共同設立し、韓国HIPHOPの全盛期を牽引した。Mnetのラップ番組『SHOW ME THE MONEY』では何度も審査員を務めている。

しかしDok2は、母親の借金トラブル疑惑や宝石の未払い容疑、高額の税金滞納などで物議を醸した。

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