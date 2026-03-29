BTS、韓国の趣が感じられる空間で披露したパフォーマンスが話題！『SWIM』ライブクリップ公開 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSが「鮮慧院（ソンヘウォン）」で撮影された新曲『SWIM』の動画を公開した。

3月29日、BTSは公式YouTubeチャンネルを通じて、5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』の動画を公開した。

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伝統的な趣が漂う空間と、現代的な感覚のパフォーマンスが相まって、特別なライブクリップを完成させた。

今回の動画は、派手な舞台演出の代わりに、照明だけでBTSのダンスと空間の美しさを際立たせた。特に、水が流れるような照明が没入感を高めている。息遣いまで感じられるメンバーたちの歌声は、感動を誘う。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

去る3月20日、BTSは新アルバム『ARIRANG』をリリースした。韓国を代表する民謡『アリラン』をアルバム名に掲げ、グループのルーツとメンバーが今感じていることを音楽で表現した。

時代を越えて人々の心に残る民謡『アリラン』のように、今作もまた時空を越えて多くの人々に響き、長く記憶されることを願う気持ちが込められている。

なお、BTSは新アルバムのプロモーションを続けている。3月29日17時には、Vが出演したYouTubeコンテンツ「妖精食卓」が公開される予定だ。

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