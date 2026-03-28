東京で“ギャル”に!? 韓国美女モデル、別人級の大胆変身が話題「すごく可愛い」 | RBB TODAY

世界的ランウェイにも出演したモデル出身のタレント、ハン・ヘジンが、東京で“ギャル”に変身し、大胆なビジュアルを披露した。

3月26日、YouTubeチャンネル「ハン・ヘジン」には「東京に太鼓を叩きに行きました。後出しです…（笑）」というタイトルの動画が公開された。

【写真】ハン・ヘジン、東京で“ギャル”に！

公開された映像では、ハン・ヘジンがタレントのプンジャとともに東京を訪れ、ギャルメイクに挑戦する様子が収められている。

この日ハン・ヘジンは「ミョンス先輩の“ワンホンメイク”がヒットしたのを見て、ギャルメイクで対抗してみようと思った」と語り、変身を予告した。

その後、メイクショップを訪れた彼女は、ピンクのウィッグや華やかなアイメイク、さまざまなアクセサリーを取り入れ、これまでのイメージとはまったく異なる雰囲気を演出した。

（画像＝「ハン・ヘジン」キャプチャ）

特に、177cmの長身とモデル体型にギャルスタイルが加わり、強いコントラストを生み出している。普段のシックなイメージとは異なり、大胆なカラーとスタイリングを着こなし、新たな魅力を見せた。

変身を終えたハン・ヘジンは「すごく可愛い」と満足げな様子を見せ、東京・渋谷の街で撮影を続け、視線を集めた。

（記事提供＝OSEN）

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