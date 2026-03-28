色気ダダ漏れ、結婚してさらに美しく　“少女時代初の人妻”ティファニーが視線奪う美脚を披露 | RBB TODAY

結婚して、さらに美しくなったようだ。

少女時代のメンバーで女優としても活動するティファニーが、近況を公開した。

【画像】ティファニー、夫との濃厚キス

3月27日、ティファニーは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。ミントカラーのゴルフワンピースにホワイトのカーディガンを羽織った彼女は、爽やかでありながらも洗練された雰囲気を演出。シルバーのゴルフシューズとホワイトのソックスが、軽快なアクセントになっている。

特に、スラリと伸びた美脚と小顔、はっきりとした目鼻立ちが、見る者の視線を釘付けにした。また、別の写真では口元に手を添えて柔らかな微笑みを浮かべ、彼女特有のラブリーな魅力を振りまいている。

なおティファニーは2月27日、俳優のピョン・ヨハンと入籍。2人はDisney+ドラマ『サムシクおじさん』での共演がきっかけとなり交際を開始し、夫婦となった。

（写真＝ティファニーInstagram）

（記事提供＝OSEN）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。

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