Stray Kidsに続く“スター”発掘へ！JYPエンタ、世界8都市でボーイズグループオーディション開催決定 | RBB TODAY

TWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメント（以下、JYP）が、次世代の“K-POPスター”発掘のためのオーディションを開催する。

3月26日午後2時、JYPは公式オーディションサイトをオープンし「2026 JYP BOY GROUP GLOBAL AUDITION : THE HEAT」の開催を発表した。

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オーディション名「THE HEAT」には、言葉通り強烈な“熱気”に加え、“HIT（ヒット）”のニュアンスも込められており、K-POP界をさらに熱く盛り上げるボーイズグループの誕生に期待が高まる。

（画像＝JYPエンターテインメント）

今回のオーディションは、2008年から2016年生まれの男性であれば誰でも応募可能。 4月18日（以下、現地時間）の大阪を皮切りに、25日にニューヨークとバンコク、5月2日にカリフォルニア、9日に東京、16日にシドニー、23日にメルボルン、31日にソウルと、計8地域で開催される。

1次オンライン応募は、各地域のオーディション実施日3日前の午後11時59分まで受け付けられる。全体応募は、ソウルオーディション実施日3日前の5月28日午後11時59分が最終締め切りとなる。

募集開始に先立ち、好奇心を刺激するポスターと映像も公開された。食材がダンスを踊るなど、非現実的で躍動感あふれる演出が目を引くコンテンツは、「JYPの新たな完成作」となるボーイズグループを披露するという抱負をユニークに表現している。映像内では、JYP代表プロデューサーのパク・ジニョン（J.Y. Park）の陽気な歌声が流れ、心地よい緊張感とウィットを演出。オーディションへの関心を高めている。

なお、グローバルオーディション『2026 JYP BOY GROUP GLOBAL AUDITION：THE HEAT』の詳細は、公式ホームページおよび公式SNSで確認できる。

（記事提供＝OSEN）

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