BTS、7人7色の魅力で新曲『SWIM』を再解釈…リミックスAL『KEEP SWIMMING』リリース！ | RBB TODAY

BTSの新曲『SWIM』を新たな形で楽しめるリミックスが公開された。

BTSは3月27日13時、リミックスアルバム『KEEP SWIMMING』をリリースした。

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本作には、去る20日にリリースされた5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』とインストゥルメンタルトラックに加え、7人のメンバーそれぞれの音楽的志向を反映したリミックス7曲を含む、全9曲が収録されている。

RMは原曲にチルHIPHOPを取り入れ、より柔らかく落ち着いた雰囲気に仕上げた。JINはブリットロック（Brit-rock）とパンクロック（Punk rock）を融合したオルタナティブロックで力強いエネルギーを加えた。SUGAは立体的なクラブサウンドが際立つメロディックテクノ（Melodic techno）で楽曲に深みを与えている。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

J-HOPEはラテンの感性を感じさせるギターとピアノを軸に、異国的なグルーヴを生かしたアフロビート（Afrobeat）バージョンを披露。JIMINのスロージャムR&B（Slow jam R&B）バージョンは、ソウルフルなギターと柔らかなキーボード、バウンス感のあるドラムが加わり、官能性と感性を同時に引き立てた。

Vは重厚なベースと変化に富んだテクスチャーを組み合わせたエレクトロニック（Electronic）リミックスで洗練された雰囲気を強調。JUNG KOOKはアコースティック・ローファイ（Acoustic Lofi）のギターと温かみのあるボーカルで、原曲の持つ心地よさをさらに引き出した。

また本日（27日）16時には、ドキュメンタリー映画『BTS: THE RETURN』がNetflixで公開される。本作は、約3年9カ月ぶりに新作を発表する彼らが音楽制作の中で直面した葛藤や、「今のBTS」が完成されるまでの過程を描いている。

（記事提供＝OSEN）

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