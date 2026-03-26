 ミョウバン不使用のウニとぷちぷちのイクラがたっぷり！ジョリーパスタ、南イタリア・プーリア州をイメージした新メニュー5品を販売 | RBB TODAY
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ミョウバン不使用のウニとぷちぷちのイクラがたっぷり！ジョリーパスタ、南イタリア・プーリア州をイメージした新メニュー5品を販売

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「ウニのアーリオ・オーリオ（税込1,529円）」
  • 「ウニのアーリオ・オーリオ（税込1,529円）」
  • ジョリーパスタ「南イタリア横断フェア “プーリア編”」
  • 「ウニのクリームソース」（税込1,639円）
  • 「ブッラータチーズとイタリア野菜のトマトソース（税込1,419円）」
  • 「ブッラータチーズとオレンジのカプレーゼ」（税込759円）
  • 「イタリア野菜と半熟卵のトマト煮」（税込539円）

　パスタ専門店「ジョリーパスタ」は4月2日から、南イタリア・プーリア州をイメージした期間限定フェア「南イタリア横断フェア“プーリア編”」を開催する。4月の「今月のおすすめ」として、多彩な魚介や色鮮やかな野菜を取り入れた新商品5品を販売する。

ジョリーパスタ「南イタリア横断フェア “プーリア編”」

　ラインアップには、ウニを使ったパスタ2品が並ぶ。「ウニのクリームソース」は、ウニの旨みを溶け込ませたクリームソースに、ミョウバン不使用のウニやいくらを合わせた一皿。舞茸やベーコンも加わり、まろやかさの中にきのこの風味や塩味のアクセントを効かせた。価格は1,639円（税込）。一方の「ウニのアーリオ・オーリオ」は、ガーリックとオイルの風味を立たせたパスタに、ウニ、ムール貝、いくら、菜の花、ミニトマトをトッピング。ウニのクリーミーで濃厚な旨みに、菜の花のほろ苦さやトマトの酸味を重ねた。価格は1,529円（税込）。

「ウニのクリームソース」（税込1,639円）

　「ブッラータチーズとイタリア野菜のトマトソース」は、ナスやズッキーニなどを使ったトマトソースのパスタに、ブッラータチーズをまるごと1個のせたメニュー。チーズを割るとあふれ出すクリームがソースや野菜と絡み、まろやかなコクを加える。価格は1,419円（税込）だ。

「ブッラータチーズとイタリア野菜のトマトソース（税込1,419円）」

　前菜メニューとしては、「ブッラータチーズとオレンジのカプレーゼ」と「イタリア野菜と半熟卵のトマト煮」を用意する。「ブッラータチーズとオレンジのカプレーゼ」は、ブッラータチーズにオレンジとミニトマトを合わせ、チーズのコクに果実の甘みと酸味を組み合わせた。価格は759円（税込）。「イタリア野菜と半熟卵のトマト煮」は、ナスやズッキーニ、パプリカ、ベーコンをトマトソースで煮込み、半熟卵を添えた一品。ケッパーの酸味をアクセントに加えており、バゲットとあわせて楽しめる。価格は539円（税込）。

「ブッラータチーズとオレンジのカプレーゼ」（税込759円）
「イタリア野菜と半熟卵のトマト煮」（税込539円）

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