 溝端葵、可憐さと艶やかさが交差するグラビア披露！ビキニ姿で豊満ボディあらわに | RBB TODAY
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溝端葵、可憐さと艶やかさが交差するグラビア披露！ビキニ姿で豊満ボディあらわに

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『週刊少年チャンピオン』17号Ⓒ秋田書店ⒸsejuⒸ藤本和典
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  • 『週刊少年チャンピオン』17号Ⓒ秋田書店ⒸsejuⒸ藤本和典

　26日発売の『週刊少年チャンピオン』17号（秋田書店）の表紙および巻頭グラビアを、同誌2度目の登場となる溝端葵が飾っている。

『週刊少年チャンピオン』17号Ⓒ秋田書店ⒸsejuⒸ藤本和典
『週刊少年チャンピオン』17号Ⓒ秋田書店ⒸsejuⒸ藤本和典

　今回のグラビアでは、イエローの水着姿から、黒のビキニに白いベールを羽織ったシックなシーンまで、多彩な表情を披露。前回の登場時からさらに大人っぽさと可愛らしさが増しており、可憐さと艶やかさを兼ね備えた仕上がりとなっている。

『週刊少年チャンピオン』17号Ⓒ秋田書店ⒸsejuⒸ藤本和典

　溝端は「2度目の表紙、見てくれてありがとうございます！全体的に大人っぽいグラビアになっていて、私もページを見るのが楽しみです（笑）。前回とは違った溝端葵をお楽しみください！これからも宜しくお願いします」とコメントを寄せている。

　同誌には両面BIGポスターが付録として付くほか、限定QUOカードの応募者全員サービスも実施される。


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