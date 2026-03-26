デビュー前から“過激ファン”被害…SM練習生、宿舎侵入・接触行為が深刻化　事務所が警告【全文】 | RBB TODAY

SMエンターテインメント所属の男性練習生チーム「SMTR25」が、デビュー前にもかかわらず私生活侵害の被害を受け、苦痛を訴えている。

3月25日、SMエンターテインメント（以下、SM）は公式SNSを通じて、「最近、SMTR25の私生活を深刻に侵害する行為が相次いでいることを受け、当社の立場をお伝えする」とのコメントを発表した。

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SM側は、「いわゆるサセンファン（過激ファン）がSMTR25の宿舎に無断侵入するだけでなく、過度な身体接触やタクシーへの無断同乗など、私生活を侵害する行為が繰り返されており、メンバーたちは深刻な苦痛を受けている」と明らかにした。

さらに、「建物内で練習生の名前を叫ぶ騒音行為やゴミの不法投棄、立ち入り禁止区域への無断侵入も発生しており、所属練習生だけでなく、同じ建物を利用する住民にも大きな被害が及んでいる」と説明した。

また、「こうした行為により、正式デビュー前の練習生たちが日常生活でも不安を感じる状況に置かれている。周辺住民からも苦情が出るほど深刻な問題となっているため、アーティストの私生活を侵害する行為は直ちに中止してほしい」と強く呼びかけた。

（画像＝SMエンターテインメント）

加えて、「これまで口頭での警告や警備体制の強化などの対策を講じてきたが、状況は改善されず、すでに限界に達している」とし、「このような行為が続く場合、所属練習生および住民の安全確保、私生活の保護、犯罪防止のため、法的措置を含めて厳正に対応する。無寛容の原則で対処するので、不祥事に関与されることのないよう注意してほしい」と警告した。

最後にSMは「今後も所属練習生およびアーティストの保護に最善を尽くす」と強調した。

なお、SMエンターテインメントは今年、大型新人ボーイズグループのデビューを予告しており、そのメンバーとしてSMTR25が有力視されていることから、注目が高まっている。

SMTR25は5月1日から3日まで、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで初のファンミーティング「『Reply High School』Fan Meeting Tour - Graduation Trip in SEOUL」を開催する予定だ。

SMエンターテインメント公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは、SMエンターテインメントです。

SMTR25に深い愛情と応援を寄せてくださっているファンの皆様に、心より感謝申し上げます。

最近、SMTR25の私生活を深刻に侵害する行為が相次いでいることを受け、当社の立場をお伝えいたします。

いわゆるサセンファンがSMTR25の宿舎に無断侵入するだけでなく、過度な身体接触やタクシーへの無断同乗などの私生活侵害行為が繰り返され、メンバーたちは深刻な苦痛を受けています。

また、建物内で練習生の名前を叫ぶ騒音行為やゴミの不法投棄、立ち入り禁止区域への無断侵入も発生しており、所属練習生だけでなく、同じ建物を利用する住民の方々にも大きな被害が及んでいます。

こうした行為により、正式デビュー前の練習生たちが日常生活でも不安を感じる状況に置かれており、周辺住民からも苦情が出るほど深刻な問題となっています。アーティストの私生活を侵害する行為は直ちに中止していただきますようお願いいたします。

当社はこれまで口頭での警告や警備体制の強化などの対策を講じてまいりましたが、状況は改善されず、すでに限界に達しています。

このような行為が続く場合、所属練習生および住民の安全確保、私生活の保護、犯罪防止のため、法的措置を含めて厳正に対応してまいります。無寛容の原則で対処いたしますので、不祥事に関与されることのないようご注意ください。

当社は今後も所属練習生およびアーティストの保護に最善を尽くしてまいります。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

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