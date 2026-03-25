原宿の韓国カフェ「MUUN Seoul」が焼きたてパン専門店へリニューアル！ | RBB TODAY

韓国カフェ「MUUN Seoul」原宿本店がリニューアルし、白を基調とした外観・内装に刷新された。あわせて、焼きたてパンを主軸とするベーカリーとして新たな展開を始めた。

ずらりと並ぶ種類豊富なパンたち

店内では、塩パンやベーグルを中心に販売。パンは店内で焼き上げており、韓国で親しまれているレシピを取り入れたメニューをそろえている。

看板メニューの「塩パン」は、北海道産よつ葉の発酵バターとフランス・ゲランド産の塩を使用。表面は香ばしく、中はバターの風味が広がる仕上がりが特徴だ。

看板メニューの「塩パン」

「もち塩パン」は、同じく北海道産よつ葉の発酵バターとゲランド産の塩を使用し、あんこともちを包んだ一品。塩味と甘さを組み合わせた韓国風アレンジの塩パンとして販売する。

もちパン(380円)

3月以降は塩パンとベーグルを中心に販売し、季節に合わせて商品ラインナップも順次入れ替えていく予定だ。

また、店内ではテイクアウトにも対応し、ショッピングバッグも用意する。

ベーカリーメニューは、MUUN Seoulオリジナル塩パン280円、もち塩パン380円、トリュフ塩パン380円、たまご&ルッコラ塩パン530円、明太のり塩パン480円、スモークソーセージ塩パン680円、ハニーガーリックバター塩パン480円、ハニーチーズ塩パン350円、トマトバジル塩パン380円など。

トリュフ塩パン(380円)

たまご＆ルッコラ塩パン(530円)

ベーグルは、チーズたっぷりオリーブベーグル380円、ピリ辛ペパロニハラペーニョベーグル350円、にら&ベーコンクリームチーズ430円、ジャンボンハムベーグル630円、季節のフルーツベーグル650円、ピスタチオ&いちごベーグル630円などを販売する。

MUUN Seoul 原宿本店の所在地は東京都渋谷区神宮前3-29-7 T's6ビル。営業時間は9時から18時までで、火曜定休。