BTS・V、TikTok開設半日で2000万再生突破！JUNG KOOK＆J-HOPEとのダンス動画にファン歓喜 | RBB TODAY

BTSのVがTikTokアカウントを開設し、爆発的な反響を呼んでいる。

3月24日、VはTikTokアカウントを開設し、最初の動画を公開した。動画の中でVは、Bxndzの『Bunny Girl Hoodtrap』に合わせてダンスを披露。お茶目な表情と余裕のあるしなやかな動きでファンの心を掴んだ。

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この動画は公開からわずか25分で100万再生を突破。さらに、5時間で1000万回、12時間で2000万再生を記録した。「いいね」数も673万件を超えるなど、驚異的な数字を叩き出している。

（画像＝V公式TikTok）

同動画にはメンバーのJ-HOPEとJUNG KOOKも登場した。3人は過去に『MIC Drop』 『Anpanman』『Dionysus』などのステージで息の合ったパフォーマンスを見せてきた。特に『Dionysus』の「Dumb Dumb Dumb」というパートから名付けられたユニット、通称「ダムダムダムズ」の再集結に、ファンの歓喜のコメントが相次いでいる。

VのTikTokにおける影響力は、以前から証明されていた。2023年にWeverse LIVEで披露されたダンス動画がファンによってTikTokに転載された際も、わずか5日間で3680万再生、700万件以上の「いいね」を記録し、大きな話題を集めた。

なお、Vが所属するBTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、現在世界中で爆発的なヒットを記録している。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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