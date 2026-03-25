「あれは…人間？」スピルバーグ最新作『ディスクロージャー・デイ』予告編映像解禁！9年続く隠蔽の真実描く | RBB TODAY

スティーブン・スピルバーグ監督の最新作「ディスクロージャー・デイ」の最新予告映像が公開された。同作は7月10日に全国公開される。

スピルバーグ監督が、盟友デヴィッド・コープと再びタッグを組んだ作品。音楽は名匠ジョン・ウィリアムズが務める。主演はエミリー・ブラントとジョシュ・オコナー。オスカー俳優コリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなど実力派キャストが集結した。

『ディスクロージャー・デイ』 © Universal Studios. All Rights Reserved. 7月10日(金)全国公開 配給：東宝東和

公開された最新予告映像は、ジョシュ・オコナー演じるダニエル・ケルナーが「WARDEX(ワーデックス)」という謎の組織から「最高機密」情報を盗み出す衝撃的な場面から始まる。その機密情報を守るために雇われていたはずのダニエルが手にしたものは、人類以外の何かの存在を示す証拠だった。「あれは…人間？」パソコンの画面を見ながらつぶやくエミリー・ブラントの姿も印象的だ。

エミリー・ブラント演じる気象キャスターの生放送中の異変も描かれる。「僕は何を話しているか分かる」と語るダニエルはいったい何者なのか。「79年続く恐怖のデマは終わりだ!」という謎の男(コールマン・ドミンゴ)の台詞と共に、映像は更に緊迫感を増す。

過去に政府が隠蔽をしたと思しきUFO墜落事後の記録映像や、何者かに追われるダニエルたちの姿など、真実を隠そうするものたちと、それを全人類に開示しようとするものたちの、命を懸けた攻防の一端が映し出される。映像のラスト、雲海から姿を現す謎の巨大飛行物体に、誰もが目を奪われる衝撃的な予告となっている。

『ディスクロージャー・デイ』

© Universal Studios. All Rights Reserved.

7月10日(金)全国公開

配給：東宝東和