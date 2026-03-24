タイ発、“こころ”でつながるコスプレイベント！ステージや撮影サービスなど独自の文化が根付く「KOKORO cos」主催者インタビュー | RBB TODAY

日本ではすっかり定着したコスプレイベント。しかしその魅力と熱気は、今や海外でも負けていません。

近年は台湾の「台湾FF」やシンガポール・韓国など、アジア各地でコスプレ文化が盛り上がりを見せています。そんな中、東南アジアでも特に注目を集めているのが“微笑みの国”タイ。今回は、バンコクで開催された大型コスプレイベント「KOKORO cos」を取材し、主催者のダンさんに話を伺いました。

イベント概要と開催スケジュール

「KOKORO cos」は2023年にスタートし、今年2月で第10回を迎えました。サークルスペースは約280、約500人が参加し、そのうち約8割がコスプレイヤー。来場者数は約4000人に達しました。本イベントは“コスプレ特化型”をコンセプトに、ゲストコスプレイヤーの招待や写真集頒布、パフォーマンスステージなど、コスプレを中心に据えた構成が特徴です。次回の開催は5月10日、8月9日、11月8日を予定しています。

カメラマン文化の違い

ーーカメラマンさんが撮影サービスのサークル出展をしているのが印象的でした。

今回は26名のカメラマンが参加しました。キャパシティの都合上、固定ブース形式で有料の撮影サービスを提供しています。

「KOKORO cos」出展カメラマンのブース

「KOKORO cos」出展カメラマンのブース

ーータイではカメラマンが有料撮影を行うのは一般的ですか？

最近のイベントではカメラマンブースが増えています。プロカメラマンが多く、クオリティを重視するコスプレイヤーが有料で依頼するようになりました。日本のような相互無償撮影も一部のカメラマンでは行われており、今回出展したカメラマンの中にも無料で撮影サービスを提供している方がいます。

ーーコスプレイヤーは撮影にお金を払ってでも質を求める傾向が強いですか？

はい。タイのコスプレイヤーは写真に強いこだわりがあり、プロに依頼してより良い作品を残すとともに、確実に写真を手に入れられるようにしています。そのため、日本のような相互無償撮影の文化は人気が低くなっています。

ーー参加しているカメラマンが少ないように感じました。タイのコスプレ界隈ではカメラマン不足は課題ですか？

まだ数は少ないですが、今後増えるチャンスがあります。ファン層の拡大が、その流れを後押ししています。

「KOKORO cos」コスプレ撮影の様子

「KOKORO cos」コスプレ撮影の様子

ステージとパフォーマンス

ーーステージパフォーマンスがとても充実していました。タイでは一般的なのですか？

コスプレイベントではよく行われていますが、「KOKORO cos」は特にコスプレパフォーマンスに重点を置いています。そのため、多くのコスプレイヤーがこのステージに参加したいと考えており、競争率も高くなっています。

ーーランウェイやゲストインタビューを含めたステージ内容を教えてください。

今回はパフォーマンス、ランウェイ、ゲストインタビューなど計20ステージ以上を実施しました。 今回のランウェイは初めてデュオ形式（友人2名と一緒に参加）で募集を行い、従来以上に好評を得ました。

「KOKORO cos」ステージの様子

「KOKORO cos」ステージの様子

ーー「KOKORO cos」は他イベントとどう差別化していますか？

コスプレ中心であることが最大の特徴です。他のイベントはイラストや同人誌、アーティストやVチューバーなどを中心とする場合もありますが、「KOKORO cos」は“コスプレイヤーのための場所”を作ることを目指しています。

「KOKORO cos」コスプレ撮影の様子サークルエリア。8割がコスプレイヤーのブース

開催形式と頻度

ーータイのイベントは1日開催が多いと聞きます。理由は？

タイ人の休日が少ないため、参加者の負担を軽減しつつ内容を凝縮しています。ステージを通して1日中楽しめる構成です。

ーー 開催場所はバンコク中心ですか？地方開催の予定はありますか？

現状はバンコク（MCCホールなど）が中心です。設備、空調、アクセス面を考慮しています。将来は地方開催も検討中です。

「ザ・モール・ライフストア バンカピ」内「MCC ホール」

「KOKORO cos」入り口

ーー年間開催頻度は？関連イベントもあると伺いました。

今年の本イベントは年4回（2月・5月・8月・11月）開催しています。そのほか、ミニ版「1.5」や「DokiDoki Matsuri」も別途開催しています。

テーマとゲスト選考

ーー今回のテーマ“Gyaru Gangster”は個性的ですね。毎回テーマはどのように決めていますか？

チームで年間テーマをプランニングし、その中から選定します。人気テーマは再演（リラン）回として復活させることもあります。

ーーゲスト・サークル選考の基準は？

テーマとの適合度と準備力を重視しています。スペースに余裕がある際は柔軟に対応しています。

今後の展望と海外参加

ーー今後の課題や方向性を教えてください。

題は、スタッフの人数が限られていることと、適切な会場を確保することです。現状はMCCホールが最適ですが、さらに大規模な場所も視野に入れています。

ーー海外からの参加者も増えていますね。

はい。タイ国内が中心ですが、ラオスやヨーロッパからの参加もあります。日本からの参加も歓迎しており、チケットは当日購入可能、サークル申し込みは英語フォームで受け付けています。

ーーマスコットキャラクター「アイちゃん」について教えてください。

主催者のダンさんのコスプレ愛から誕生したキャラクターで、イベントのテーマに合わせて衣装が変わります。双子の弟「勇くん」も公式アバターとして活動しており、二人のキャラクターを通じて来場者とのコミュニケーションやつながりを生み出しています。

同イベントマスコットキャラ「愛ちゃん」のコスプレをするステージMC【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

同イベントマスコットキャラ「愛ちゃん」のコスプレをするステージMC【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

タイのコスプレ文化

「KOKORO cos」は“コスプレイヤーのための総合イベント”として、着実に成長を続けています。プロカメラマン文化や明確なテーマ性など、日本とは異なる進化を遂げるタイのコスプレシーン。そこには、国境を越えて“好き”を表現する人々の情熱が息づいていました。世界のどこでも、「好き」を表現する心は同じ。タイの「KOKORO cos」は、まさにその“こころ”が形になった場所です。

イヴォンヌ『アークナイツ：エンドフィールド』／Aumx1a（Instagram：aumx1a）【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

コクリコ『無期迷途』／manergyー（Instagram：mornorgor__）【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

MERYL（Instagram：meryl.ray_）【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

Tsuki（Instagram：tsuki._.tsukihiro）【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

撮影：乃木章（X：@Osefly）