BTS、『SWIM』MV撮影現場の裏側を公開！フィルムの感性で輝き増す7人のセーラー服姿 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSが、新曲『SWIM』のミュージックビデオの撮影現場の裏側を公開した。

3月24日、BTSはファンプラットフォームWeverseを通じて、5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』のミュージックビデオ（以下、MV）のフォトスケッチを公開した。

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公開された写真には、帆船を背景に昔ながらの水兵の制服風の衣装を着こなしたメンバーたちの姿が収められている。

（写真＝BTS Weverse）

金色のボタンが際立つ黒の制服に清潔感のある白シャツを合わせたメンバーたちは、MVのヒロインを務めた女優リリ・ラインハートと記念撮影を行うなど、撮影現場の生き生きとした様子を伝えた。

別の写真では、RMとJINが船のマストのロープにぶら下がり、余裕のあるポーズでダイナミックな場面を演出した。

（写真＝BTS Weverse）上段左からSUGA、RM 下段左：JIMIN

操舵輪を握ったJUNG KOOKは、真剣な眼差しでカメラを見つめ、カリスマ性を放ち、J-HOPEとJIMINは船上で明るく笑いながら、活気あるエネルギーを届けた。

さらに、SUGAは単独カットで彼ならではの落ち着いた雰囲気を醸し出し、Vはクラシックなシャツ姿で洗練された佇まいを見えた。メンバー全員が揃った写真では、虹の下に佇む壮大な帆船を背景に、歴史的な一場面を再現したかのような雄大さを演出した。

（写真＝BTS Weverse）上からJIN、V、JUNG KOOK

『SWIM』のMVは、公開直後から洗練された映像美とメンバーたちの演技力で、大きく話題になっている。今回公開された撮影現場のビハインド写真は、ファンにMV本編とはまた違った楽しみを届けている。

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