元NGT48・荻野由佳、生後半年第1子と台湾旅行を満喫「ご飯も街並みも人も全部好き！」 | RBB TODAY

NGT48の元メンバーでタレントの荻野由佳が3月23日にインスタグラムを更新。2025年9月に誕生を報告した第1子と台湾旅行をしたことを明かした。
荻野は2025年2月に一般男性との結婚を発表。9月に第一子の誕生を報告していた。
荻野はインスタグラムで、「台湾へ行ってきた～」とつづり、夜の繁華街でベビーカーを押しながら歩く自身の写真などを公開。「半袖でいいくらいだった」と現地はかなり暑かったと明かした。
また、「ご飯も街並みも人も全部好き！！！！！」と台湾のレトロな街並みを撮影した写真や、コーヒーカップを持つ自身の写真、またカフェの鏡越しに映る黒のチェック柄衣装姿なども披露していた。
このポストには、「かわいいお母さんですね」「ママおぎゆかにキュンです」「めちゃくちゃ可愛い」という声が集まっていた。
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