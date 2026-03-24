木﨑ゆりあ、美脚際立つ写真集未収録カット公開！ブラマヨ・小杉竜一が執筆した帯コメントも | RBB TODAY

元AKB48・SKE48の木﨑ゆりあが、25日に9年ぶりとなる3rd写真集『アップデート中』（扶桑社）を発売する。同作の帯コメントをお笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一が執筆したほか、写真集未収録の本人お気に入りカットも公開された。

木﨑ゆりあの3rd写真集『アップデート中』未収録の本人お気に入りカット（C）扶桑社／撮影：前 康輔

木﨑ゆりあの3rd写真集『アップデート中』未収録の本人お気に入りカット（C）扶桑社／撮影：前 康輔

同作は、2026年2月11日に30歳の誕生日を迎える木﨑ゆりあのアニバーサリー写真集として企画された。俳優として、一人の女性として新たなステージに進む前に、20代最後の姿をカメラに収めるべく、一度も訪れたことのないベトナム・ハノイでロケを敢行。グラビアは2017年に発売した2nd写真集以来となるが、ノスタルジックな街並みと、活気あふれる人々の日常が交錯する環境の中で、より自然体な姿をカメラの前で披露している。

木﨑ゆりあの3rd写真集『アップデート中』（C）扶桑社／撮影：前 康輔

帯コメントを手掛けた「ブラックマヨネーズ」の小杉は、かつてバラエティ番組で共演し推しメンを公言していた。小杉が発した「ゆりあちゃんや―――――！！」という名言は現在もファンの間で使われ続けるほど親しまれており、今回の帯でも「ゆりあちゃんや―――――！！」16年たっても、まだ叫ばせてくれるん⁉しかもあの頃よりドキドキさせられてるやん！」と、ファンの想いを代弁するストレートな気持ちが綴られている。

木﨑ゆりあは「帯コメントを誰にお願いしたいか聞かれた時に即決で小杉さんや!!と顔が浮かびました。推しメンとして見つけて下さってから16年も経っているのにとっても素敵な帯コメントを書いてくださりました。嬉しすぎる！ヒーハー！」と喜びのコメントを寄せた。

発売を記念したお渡し会イベントは、3月28日に名古屋・ジュンク堂名古屋店、3月29日に東京・書泉グランデでそれぞれ開催される。券種は1冊券から、ゆりあぴーす券（30冊券）までの5種類が用意されており、サイン付きチェキ撮影や30秒動画コメント、ランダム生写真などの特典が券種に応じて付帯する。

また、オフィシャルファンクラブ「きざきさんち。」にて、ファンクラブ限定版の発売も予定されている。