広瀬アリス「推しが結婚したら全力で喜ぶ」推しの結婚持論巡り炎上→謝罪 | RBB TODAY

女優の広瀬アリスが3月23日にXを更新。自身のポストを巡る反響に「ごめんね」と謝罪した。

発端となったのは広瀬が18日にXに投稿した、驚きで目を見開いている自身の写真。この写真について広瀬は「ねぇ待って！この辛そうなソースつけても食べれる！っていう画」と説明していたが、あるユーザーが「推しの結婚が発表された。っていう顔」と表現した。

広瀬は22日にこのポストを引用し、「推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ。充実してるからこそ仕事面で頑張れて輝く訳で我らはその輝いてるところを全力で拝むし全力で推すの」と推しの結婚に対する持論を展開。

さらに、「その輝いている部分以外の時も全て自分の都合の良いように自分の気分が悪くならないように生きてくれだなんてただの厄神」と指摘し、「自分の推しは皆何はともあれ幸せであれ」とつづっていた。

しかし、このポストには、「私がアイドルと結婚しても文句言わないでくださいってこと？」「アイドルとよく撮られてる人がこれ言うなよ」「アイドルと熱愛出した女優が一番言っちゃダメだろ」という批判が殺到した。

広瀬は2025年5月に歌手の赤西仁との熱愛が「NEWSポストセブン」に報じられたほか、過去にはSUPER EIGHTの大倉忠義との交際も報じられている。

その後、広瀬は23日に再びXを更新し、「げ。ごめんね」とネットの反応に対し謝罪。「それぞれ色々な思考あるもんね」とし、「発言気をつけます」とつづっていた。

※広瀬アリス、発言を謝罪

