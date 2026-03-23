BTS、K-POP史に残る“新記録”を樹立！新アルバム『ARIRANG』が発売3日で400万枚突破 | RBB TODAY

BTSが、K-POP史に残る新記録を打ち立てた。

新アルバム『ARIRANG』が、わずか3日で400万枚以上の売り上げを記録したのだ。

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3月23日、世界唯一のリアルタイム音楽チャートであるHANTEOチャートは、2026年3月第3週の週間チャートを発表した。

これによると、BTSは同週のワールドチャートとアルバムチャートの両部門で1位を獲得した。

週間ワールドチャートでは、BTSが1位に輝いた。アルバムおよび音源部門で高いスコアを獲得し、ワールド指数2万3226.79点を記録。続いてIVEが1万587.83点で2位、YENA（チェ・イェナ）が9960.42点で3位にランクインした。

（写真提供＝OSEN）BTS

週間アルバムチャートでもBTSの存在感は際立った。5thフルアルバム『ARIRANG』は、3月第3週のアルバム指数637万2629.00点（販売量400万6610枚）を記録。発売からわずか3日で400万枚を突破し、週間チャート1位に直行した。これにより、BTSは自己最高のアルバム売上を更新した。

週間アルバムチャート2位は、アルバム指数9万7189.20点（販売量8万991枚）を記録したALL(H)OURSの5thミニアルバム『NO DOUBT』、3位はアルバム指数6万6703.27点（販売量4万8968枚）のCORTISの1stミニアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』となった。

なお、HANTEOチャートの3月第3週の集計期間は3月16日～22日まで。ワールドチャートはアルバム、音源、認証、SNS、メディアなどのグローバルデータを基に算出され、アルバムチャートは世界のアルバム販売量を基準に順位が決定される。

（記事提供＝OSEN）

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