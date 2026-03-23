BTS、光化門ライブがNetflix“77か国”で1位を記録！欧米からアジアまで…全世界のARMYが一つに | RBB TODAY

BTSのカムバックライブの生中継が、世界77か国のNetflixで1位を獲得した。

3月22日（現地時間）、グローバルOTTランキング集計サイト「FlixPatrol」によると、21日にNetflixを通じて全世界に生中継されたBTSのカムバックライブ「BTS COMEBACK LIVE：ARIRANG」が77か国で1位を記録し、同期間にNetflixで最も視聴された映画部門で1位にランクインした。

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カムバックライブは約1時間にわたりNetflixで独占生中継されたため、その再生時間から映画カテゴリーとして分類されたものと見られる

（画像＝Netflix）

（画像＝FlixPatrol）

「BTS COMEBACK LIVE：ARIRANG」が1位を獲得した国は、公演が行われた韓国をはじめ、アメリカやカナダなどの北米圏、ドイツ、フランス、イギリスなどのヨーロッパ、ブラジルやアルゼンチンなどの南米、さらには日本、インド、タイ、イスラエルなどアジア全域にまで及んでいる。BTSのカムバックに対するグローバルファンの関心が、Netflixのランキングを通じて証明された。

今回の生中継は、Netflixが韓国から全世界へ配信する初のライブイベントおよび音楽公演となった。21日にソウル・光化門（クァンファムン）広場で開催されたカムバックライブを皮切りに、BTSは23日（現地時間）、Spotifyとタッグを組んだスペシャルイベント「Spotify×BTS：SWIMSIDE」を米ニューヨークで開催。本格的なカムバック活動を展開する。

またBTSは、4月9日から12日まにかけて韓国・高陽総合運動場メインスタジアムで単独コンサート「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN GOYANG」を開催し、全82公演に及ぶワールドツアーに乗り出す。 ニューヨーク・タイムズなどの主要メディアによると、今回のワールドツアーによる収益は、テイラー・スウィフトの「The Eras Tour」のチケット収入である20億ドル（約3兆2000億円）に匹敵するか、あるいはそれを上回ると予測されている。

（記事提供＝OSEN）

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