元アイドルのシングルマザーも…韓国芸能人が「保険プランナー」の資格を取る切実な2つの背景 | RBB TODAY

韓国芸能界では昨今、保険関連の資格を取得するタレントが徐々に増えている。

なぜ華やかな世界に生きる彼らが、あえて地道な「保険」の専門知識を身につけようとするのか。

3月12日、女優のチョン・ガウンはSNSを通じて、損害保険FP（ファイナンシャルプランナー）の資格取得を報告した。前日に「資格試験の準備をしている」と明かしてからわずか1日。スピード合格を果たした彼女は、晴れやかな笑顔の合格証を公開した。

チョン・ガウンは「仕事の合間の勉強は簡単ではありませんでしたが、成し遂げられて感無量です。将来への不安は常にありますが、自分の未来に小さな保険をかけたような気分で、とても心強いです」と心境を語っている。

実は彼女に先立ち、俳優のキム・スンスやアイドルグループ「Jewelry」出身のチョ・ミナらも資格を取得し、実際に相談業務を行ったり、番組でその知識を披露したりしている。

こうした芸能人たちの動きには、大きく分けて2つの背景がある。

一つは、金融当局による規制強化だ。現在、韓国では資格のないタレントが広告やテレビショッピングで具体的な商品提案を行うことが禁じられている。そのため、「広告モデルとしての競争力と信頼性を高める」ために資格を取るという、仕事の幅を広げるための戦略的なケースだ。

俳優キム・スンスはこの典型といえる。彼は2024年、テレビショッピング出演を機に資格を取得したが、驚くべきはその徹底ぶりだ。通常は出演に関連する資格のみで済ませるところを、生命保険、損害保険、さらには第3分野保険まで全て網羅。専門性と信頼性を極限まで高め、視聴者の心を掴んだ。

そしてもう一つ、より切実な理由が「不安定な芸能界収入への対策」だ。

チョン・ガウンや元アイドルのチョ・ミナは、こちらの側面が強い。元Jewelryのチョ・ミナは、シングルマザーとして安定した収益を得るため、現在は実際に保険プランナーとしてのキャリアを歩んでいる。チョン・ガウンも「未来への保険」と表現した通り、芸能活動と並行して確実な収入源を確保できる点を、現実的なメリットとして捉えている。

スターという肩書きに安住せず、自らの手で生活を切り拓こうとする彼女たちの選択は、不安定な時代を生きる人々から静かな共感を集めているようだ。

