 米ホワイトハウス、『遊☆戯☆王』の映像を無断使用......アニメ公式Xが声明 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

米ホワイトハウス、『遊☆戯☆王』の映像を無断使用......アニメ公式Xが声明

エンタメ ブログ
注目記事
(Photo by Win McNamee/Getty Images)
  • (Photo by Win McNamee/Getty Images)

　6日、米ホワイトハウスの公式Xアカウントが1本の動画を投稿した。その中でアニメ『遊☆戯☆王』シリーズの映像が無断使用されているとして、11日に同作の公式Xアカウントが声明を発表した。

　問題となっているのは、ホワイトハウス公式Xアカウントが「JUSTICE THE AMERICAN WAY.」とのテキストを添えて投稿した動画。この動画は、有名ハリウッド映画やアニメのキャラクター映像と、ドローンなどによる実際の軍事攻撃とみられる映像をテンポよくつなぎ合わせた内容で、その中にアニメ『遊☆戯☆王』シリーズの映像が含まれている。

　これを受け、アニメ『遊☆戯☆王』公式Xアカウントは声明を発表。「米国ホワイトハウスの公式Xアカウントにおいて、アニメ『遊☆戯☆王』シリーズの映像が、権利者の許諾なく使用されている投稿が確認されました」と報告した。

　続けて、「本件については、原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、当該知的財産の使用を許諾した事実もございません」と説明し、正式な許諾を得ていない無断使用であることを強調している。

　この投稿に対し、ネット上では「日本のアニメを混ぜる意味がわからない」「公式アカウントでの無断使用はさすがに問題だ」「アニメや漫画は思想を主張するための道具ではない」などの声が寄せられている。

※アニメ『遊☆戯☆王』公式Xの声明


その推しグッズ、違法かも…SEVENTEEN・IVE・aespaなど“無断使用”で4社摘発　韓国で初の是正命令 | RBB TODAY
画像
「人気アイドルの顔と名前」を無断使用した違法グッズが摘発された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/05/244800.html続きを読む »

国有地を無断で使用中との疑惑に包まれた韓国リゾート地の“有名芸能人カフェ”、代表に直撃「捜査が先だ」 | RBB TODAY
画像
韓国の済州島で「芸能人カフェ」として口コミで話題となり人気を集めた大型カフェが、1800坪に及ぶ国有地を無断使用していたという疑惑に包まれている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/08/237767.html続きを読む »

乱流のホワイトハウス――トランプvs.オバマ
￥2,090
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

ホワイトハウスの職人たち（新潮新書）
￥660
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top