米ホワイトハウス、『遊☆戯☆王』の映像を無断使用......アニメ公式Xが声明 | RBB TODAY

6日、米ホワイトハウスの公式Xアカウントが1本の動画を投稿した。その中でアニメ『遊☆戯☆王』シリーズの映像が無断使用されているとして、11日に同作の公式Xアカウントが声明を発表した。

問題となっているのは、ホワイトハウス公式Xアカウントが「JUSTICE THE AMERICAN WAY.」とのテキストを添えて投稿した動画。この動画は、有名ハリウッド映画やアニメのキャラクター映像と、ドローンなどによる実際の軍事攻撃とみられる映像をテンポよくつなぎ合わせた内容で、その中にアニメ『遊☆戯☆王』シリーズの映像が含まれている。

これを受け、アニメ『遊☆戯☆王』公式Xアカウントは声明を発表。「米国ホワイトハウスの公式Xアカウントにおいて、アニメ『遊☆戯☆王』シリーズの映像が、権利者の許諾なく使用されている投稿が確認されました」と報告した。

続けて、「本件については、原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、当該知的財産の使用を許諾した事実もございません」と説明し、正式な許諾を得ていない無断使用であることを強調している。

この投稿に対し、ネット上では「日本のアニメを混ぜる意味がわからない」「公式アカウントでの無断使用はさすがに問題だ」「アニメや漫画は思想を主張するための道具ではない」などの声が寄せられている。

※アニメ『遊☆戯☆王』公式Xの声明