BIGBANG・“SOLの奥さま”ミン・ヒョリン、「妊娠説」から一変…スリムになった近況を公開 | RBB TODAY

女優のミン・ヒョリンが、一段とスリムになった近況を公開し「妊娠説」を改めて一蹴した。

ミン・ヒョリンは3月10日、自身のSNSに数枚の写真を投稿。昨年10月14日以来、約5カ月ぶりとなる近況報告は、2026年最初のポストということもあり大きな注目を集めた。

【写真】2人目？妊娠説が浮上したミン・ヒョリン

これほどまでに関心が寄せられた背景には、前回の投稿で見せたふっくらとした姿から、妊娠説が浮上していたことがある。

5カ月前、ミン・ヒョリンは夫であるBIGBANGのSOL（テヤン）と共に、ソウル市内のホテルで行われた写真家モク・ジョンウクの結婚式に出席。約6年ぶりに公の場に姿を現した彼女は、新郎新婦との親交の深さを見せつけたが、そのビジュアルにも注目が集まった。

（写真＝ミン・ヒョリンInstagram）約6年ぶりに公の場に現れたミン・ヒョリン

当時、彼女はリボンがあしらわれた高級感のあるブラックの「バレエコアスタイル」で童顔美を披露したものの、顔のむくみやふっくらとした体型が目立ったため、「第二子を妊娠したのではないか」という憶測を呼んだ。

これを受け、ミン・ヒョリンは「こんにちは、ミン・ヒョリンです。母親として過ごす私の姿も応援してください。随分と肌寒くなりましたが、皆様どうぞご自愛ください」と自らコメントを発表。妊娠説を否定し、少し体重は増えたものの、現在は俳優ではなく母・妻としての役割に集中している時期であるとして、温かい理解を求めていた。

約6年のブランクを感じさせないほど、家庭での役割を全うし幸せに過ごす彼女の姿には、多くのエールが送られた。そうした声に後押しされるように、今回5カ月ぶりに元気な姿を公開し、ファンとのコミュニケーションを再開した形だ。

（写真＝ミン・ヒョリンInstagram）

新たに公開された写真の中で、ミン・ヒョリンはすっかりスリムになった体型を披露し、卓越したファッションセンスを存分に発揮している。

なお、ミン・ヒョリンは2018年にSOLと結婚し、2021年に第一子となる男児を出産している。

（記事提供＝OSEN）

◇ミン・ヒョリン プロフィール

1986年2月5日生まれ。2006年に女性服ブランドのモデルとしてデビュー。2007年5月に歌手デビューし、2009年にはドラマ『トリプル』で主演を務めて女優デビューした。出演作品は多くないが、2011年の映画『サニー 永遠の仲間たち』が大ヒットして広く顔を知られることに。プライベートでは2015年6月にBIGBANG・SOL（テヤン）との熱愛を認め、2018年2月に結婚。2021年11月に長男を出産している。

■【写真】ミン・ヒョリン、“夫”BIGBANG・SOLと久々2SHOT

■【画像】ベビーカーを引く姿まで…SOL、妻や息子との日常を公開

■【写真】SOL夫妻の息子の顔に早くも期待高まる