映画「アギト」新場面写真が到着！氷川誠（要潤）に、ツートーンへアスタイルの速見（はんにゃ・金田）らの姿も！ | RBB TODAY

映画『アギトー超能力戦争ー』の《人知を超えた脅威に立ち向かう者たち》の“覚悟”を映し出す新規場面写真が一挙公開された。さらに、豪華特典揃いのムビチケカードも発売が決定した。

『アギト—超能力戦争—』

『アギトー超能力戦争ー』は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も制作されるなどシリーズの未来を切り開いた金字塔である『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作だ。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作される、大人が楽しめる超能力アクション大作となる。

このたび、本作の新規場面写真13点が一挙公開された。

場面写真には、氷川誠（要潤）と津上翔一（賀集利樹）が、何やら深刻な表情を浮かべるカットをはじめ、銃をかまえる小沢澄子（藤田瞳子）とかつての同僚であった北條透（山崎潤）、事件現場に訪れた小沢澄子と尾室隆弘（柴田明良）、食事を楽しむ美杉義彦（升毅）、風谷真魚（秋山莉奈）、美杉太一（田辺季正）らの姿が映し出されてる。

『アギト—超能力戦争—』場面写真

また特殊強化装甲服＜G7＞を装着した氷川の表情や、かつて氷川や翔一らと共闘した過去のある木野（樋口隆則）も登場している。

『アギト—超能力戦争—』場面写真

『アギト—超能力戦争—』場面写真

『アギト—超能力戦争—』場面写真

そして、街を混乱に陥れる超能力者たちのカットも到着。真っ赤なドレスに身を包んだルージュ（岩永洋昭）や、奇妙なエプロン姿の鬼頭（鈴之助）、卓球のラケットを構える渋川（青島心）や、ツートーンへアスタイルの速見（金田哲（はんにゃ.））など謎に包まれたキャラクターたちの個性溢れるカットの数々。人類の存亡を揺るがす戦いと共に描かれる、究極の人間ドラマと超能力アクションに期待が高まる場面写真となっている。

『アギト—超能力戦争—』場面写真

『アギト—超能力戦争—』場面写真

また、豪華特典付きムビチケカードの発売情報も公開。上映劇場、メイジャー、MOVIE WALKER STORE、アニメイトにて B5ビジュアルシート付きムビチケカードが2026年3月13日より販売される。

『アギト—超能力戦争—』ムビチケカード発売

『アギト—超能力戦争—』ムビチケカード発売

さらに、アニメイトとローチケにて豪華バンドル商品付きの前売券の販売も決定した。

ぜひ気になる前売り券をチェックして、劇場版公開に備えたい。『アギト－超能力戦争－』は、2026年4月29日全国公開。

『アギト－超能力戦争－』 ■公開日：2026年4月29日（水・祝）全国公開 ■キャスト＆スタッフ：

要 潤

ゆうちゃみ 藤田瞳子 山崎 潤 柴田明良

秋山莉奈 田辺季正 駒木根隆介 今井悠貴

岩永洋昭 鈴之助 青島 心 金田哲(はんにゃ.)

升 毅 ベッキー 樋口隆則

賀集利樹 ■原作：石ノ森章太郎 ■監督：田崎竜太（崎は「たつさき」） ■脚本：井上敏樹 ■音楽：佐橋俊彦 ■アクション監督：藤田 慧 ■特撮監督：佛田 洋 ■エグゼクティブプロデューサー：白倉伸一郎 武部直美 塚田英明 ■主題歌：『ドラマティック平凡』ORANGE RANGE（Sony Music Labels Inc.） ■配給：東映 ■制作年：2026年 ■本編尺：97分 ■映倫表記：PG12

（C）2026「劇場版アギト」製作委員会

（C）石森プロ・東映