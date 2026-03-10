 シャトレーゼ、うさぎや小鳥をモチーフにした「イースタースイーツ」を数量限定販売！ | RBB TODAY
シャトレーゼ、うさぎや小鳥をモチーフにした「イースタースイーツ」を数量限定販売！

イースター うさぎのキャロット畑（税込440円）
  • イースター うさぎのキャロット畑（税込440円）
  • イースター ことりのおうち（税込490円）
  • イースターうみたて卵プリンのアラモード（税込432円）
  • ２つの味が楽しめるジョイオブイースターデコレーション（税込3,900円）

　シャトレーゼは、うさぎや小鳥をモチーフにした可愛らしい「イースタースイーツ」を、全国のシャトレーゼにて15日より数量限定・期間限定で販売する。

　「イースター うさぎのキャロット畑」は、うさぎが大切に育てたニンジンがたくさん実る畑をイメージしたケーキだ。ふんわりとしたスポンジに、口どけのよいカスタードクリームとカスタード入りホイップクリームを合わせ、苺クリームで仕立てたうさぎのモチーフと、カスタード入りホイップクリームでかたどったニンジンをトッピング。苺シュガーチップやホワイトチョコチップなどを組み合わせ、食感のアクセントをプラスしている。価格は税込440円で、販売期間は3月15日から4月12日まで。

　「イースター ことりのおうち」は、ことりの巣をイメージした見た目にも楽しいケーキだ。しっとりとしたココアスポンジに、バナナソースと濃厚なチョコクリームを重ね、チョコクリームや抹茶フィアンティーヌをあしらい、卵に見立てたアーモンドチョコレートと、ことり型のチョコレートをトッピングし、愛らしい「ことりのおうち」を表現している。価格は税込490円で、販売期間は3月15日から4月12日まで。

イースター ことりのおうち（税込490円）

　「イースターうみたて卵プリンのアラモード」は、しっとりとしたスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、色とりどりのフルーツをトッピング。ホイップクリームで再現した「イースターバニー」、そして卵に見立てたアーモンドチョコを飾った、イースターにぴったりなプリンアラモードだ。価格は税込432円で、販売期間は3月4日から4月24日まで。

イースターうみたて卵プリンのアラモード（税込432円）

　「2つの味が楽しめるジョイオブイースターデコレーション」は、ホイップクリームとチョコクリーム、2つの味わいが楽しめるケーキに、彩り鮮やかなフルーツと、カスタードクリームを包んだ動物モチーフのケーキをトッピングした、イースター限定のデコレーションケーキだ。ことりはやさしい甘さのマンゴー風味クリームで仕上げ、うさぎは甘酸っぱい苺クリームで仕上げている。価格は税込3,900円、販売期間は3月15日から4月20日まで。

２つの味が楽しめるジョイオブイースターデコレーション（税込3,900円）

《村上弥生》

