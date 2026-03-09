ハ・ジョンウが熱愛発覚後、初の公の場に　恋人女優について堂々と言及「変わらぬ愛情と支持をくれる人」 | RBB TODAY

俳優のハ・ジョンウが、熱愛発覚後、初の公の場に登場した。

交際を認めた女優チャ・ジョンウォンについて、制作発表会の場でもクールに言及して注目を集めた。

【写真】ハ・ジョンウの11歳下恋人

3月9日、韓国tvNの新ドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』（原題）の制作発表会が行われた。イベントにはハ・ジョンウ、イム・スジョン、キム・ジュンハン、チョン・スジョン、シム・ウンギョン、そしてイム・ピルソン監督が出席した。

3月14日夜に放送開始の同作は、借金に苦しむビルオーナーが、命より大切な家族とビルを守るため、偽装誘拐事件に加担することから始まるサスペンスドラマ。不動産大国・韓国を舞台にしたスリリングなストーリーと、先読みできない展開、そして演技派俳優たちの共演が期待を集めている。

主人公のキ・スジョン役を演じるハ・ジョンウは、自身のキャラクターについて「対策のない人物」と説明。「手に負えないビルを、そのほとんどをローンと個人融資（闇金）で購入してしまう。夢は大きいが、現実とはかけ離れている。そのためドラマが進むにつれ、ひたすら苦労し、代償を払わされることになるキャラクターだ」と述べた。

そんなハ・ジョンウは最近、11歳年下の女優チャ・ジョンウォンとの熱愛が発覚。交際は認めたものの、一部で報じられた「7月結婚説」については事実無根であると否定していた。

（写真提供＝OSEN）ハ・ジョンウ

熱愛発覚後、今回の制作発表会が初めて公式の場になったハ・ジョンウは、現在の心境を問われると「彼女は、いつも応援のメッセージや言葉をかけてくれる。交際が公になったからといって（態度が）変わったりはしない。一貫して愛情と支持を注いでくれる存在だ」と淡々と語り、その誠実な愛情表現が注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）

