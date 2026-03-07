ZEROBASEONE、ソウルアンコール公演が“全席完売”！追加の「注釈付き席」まで即完させる人気ぶり | RBB TODAY

ZEROBASEONEのソウルアンコールコンサートが、注釈付き指定席を含め全席完売を記録した。

ZEROBASEONEは、3月13日から15日までの3日間、ソウルのKSPO DOMEにてアンコールコンサート「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE」を開催する。

今回の公演はファンクラブ先行予約の段階で3公演すべてが完売し、彼らの圧倒的な集客力を改めて見せつけた。この熱烈な反応を受け、国内外のファンの期待に応えるべく3月5日に追加販売された注釈付き指定席も、オープン直後に即完売。グループの揺るぎない人気を証明する形となった。

また、本公演は韓国国内の主要映画館で生中継されるほか、日本国内でも約127スクリーンでライブビューイングの上映が予定されており、会場に足を運べないファンからも大きな反響を呼んでいる。

今回の「HERE&NOW」は、延べ15万人の観客を動員した2025年ワールドツアーのフィナーレを飾る公演だ。スケールアップしたステージを通じ、ZEROBASEONEはZEROSE（ファン名）と共に歩んできた2年6カ月の旅路を振り返る。

特に、アンコールコンサートならではのセットリストや演出の変更、さらにここでしか見られないスペシャルパフォーマンスも準備されており、会場の熱気を最高潮に引き上げることが期待されている。

ZEROBASEONEは、3月13日から15日に行われる「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE」を通じ、世界中のファンと特別な時間を共有する予定だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

