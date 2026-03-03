慶應卒アナウンサー・白戸ゆめの、タイを舞台に“過去最大露出”へ挑戦！初写真集先行カットが公開 | RBB TODAY

3日発売の『FLASH』（光文社）の表紙・巻頭に、“女子アナ界No.1スタイル”と称される白戸ゆめのが登場している。

タイを舞台に、過去最大露出に挑んだ初写真集から先行カットを10ページにわたり披露。本人が「30歳の節目に出すのにふさわしい作品になった」と語るように、同作にはドラマティックで艶感あふれる数々のカットが掲載されている。

「週刊FLASH」3月3日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

白戸は東京都出身の30歳。慶應義塾大学を卒業後、2018年にKSB瀬戸内海放送に入社した。2021年9月に同社を退社してフリーアナウンサーへ転身。同年より『熱血バスケ』（NHK BS）のMCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも担当した。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを務めている。

初写真集『タイトル未定』は4月21日に光文社より発売予定で、全国書店およびオンライン書店で予約受付中だ。