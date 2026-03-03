“広告クイーン”IVE・ウォニョン、スキンケアブランドの新モデルに起用！瑞々しい美肌で魅了 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、スキンケアブランド「Dr. Althea（ドクターエルシア）」のグローバルモデルに起用された。

2月28日、韓国ビューティー企業のThe Pure Lab（ザ・ピュア・ラボ）はウォニョンの新規キャンペーンティザー映像を公開し、モデル起用のニュースを発表した。

公開されたティザー映像では、華やかなステージ上のウォニョンの姿ではなく、日常の中の“ありのままの姿”にフォーカス。また、3月3日に公開されたビジュアルでは、鮮やかなブルーの衣装に身を包んだウォニョンがブランド製品を手に持ち、さまざまなポーズを披露しながら瑞々しく透明感溢れる肌を披露している。

（写真＝Dr. Althea）ウォニョン

The Pure Labは、ウォニョンのモデル起用について「近年の海外主要市場での急成長を背景に、Dr. Altheaのグローバルな規模感と象徴性をより一層強化するため、戦略的なパートナーシップを推進した」と説明。「クリーンビューティーを志向するブランド哲学を世界のMZ世代へ効果的に伝えるため、世界市場で圧倒的な影響力を持つウォニョンをモデルに選定した」と明かした。

（写真＝Dr. Althea）ウォニョン

ブランド側は今後、ウォニョンと共に制作したキャンペーン映像やビジュアルフォトを順次公開する予定だ。あわせて、ソウルの江南（カンナム）や弘大（ホンデ）といった主要エリアでの屋外広告も展開し、キャンペーンを盛り上げていく計画だという。

なお、ウォニョンが所属するIVEは2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースし、現在精力的なカムバック活動を展開している。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

