“76歳で39歳年下女性との間に第三子誕生”の韓国俳優、息子ハ・ジョンウの結婚に言及「そろそろ」 | RBB TODAY

俳優キム・ヨンゴンが、息子ハ・ジョンウの結婚について言及した。

76歳だった2021年、39歳年下の女性との間に第三子を授かり大きな話題となったキム・ヨンゴンだが、やはり孫はかわいいようだ。

3月2日に韓国で放送されたバラエティ番組『朝鮮の恋人』第111回では、キム・ヨンゴンが次男の妻で女優のファン・ボラの自宅を訪れ、孫のウイン君の世話をする様子が放送された。

キム・ヨンゴンは次男の家で孫と対面すると「大きくなったな、ウイン」と目を細め、80歳とは思えない体力で育児に励んだ。

孫と遊んでいる最中、リビングの一角に置かれていたハ・ジョンウの顔を模した人形を発見。それを見た番組スタッフが「ハ・ジョンウさんとはよく会うのか」「ハ・ジョンウさんも子どもが好きなのか」と尋ねると、キム・ヨンゴンは「好きだよ。だから結婚の話も、最近そろそろ出ているようだ」と答えた。

ハ・ジョンウは今年2月、11歳年下の女優チャ・ジョンウォンとの交際を認めた。7月に結婚するのではないかとの説も出たが、「事実ではない。結婚するなら今年の夏頃が良いのではないかという話はしたが、具体的に決まったことはまだない」と説明している。

スタジオでVTRを見ていたファン・ボラは「お義父さんが先に話されたんですね」と戸惑いを見せた。これに対しキム・グクジンが「お父さんは知っていたのでは。ボラさんはチャ・ジョンウォンさんに会ったことがあるのか」と尋ねると、ファン・ボラは「よく会っています。長く交際しています」と明かした。

さらにキム・グクジンが「2人はどうやって出会ったのか」と質問すると、ファン・ボラは「プライベートな場で偶然出会ったようです。ジョンウォンが先に『先輩、こんにちは』とあいさつしたと聞きました」と説明した。

2021年に第三子を授かり、現役の父でもあるキム・ヨンゴン。47歳で独身の息子ハ・ジョンウの将来について、父としての思いにも関心が集まっている。

