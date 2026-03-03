左手には輝く指輪…少女時代初の既婚者となったティファニー、上品なドレス姿公開　結婚後初の近況投稿 | RBB TODAY

少女時代初の既婚者となったティファニーが、変わらぬ美貌を披露した。

3月2日、ティファニーは自身のインスタグラムを更新し、動画や写真を複数投稿した。

【写真】指輪がはめられたティファニーの“左手”

フローラルパターンのチューブトップドレスを身にまとい、上品で華やかな雰囲気を演出。ウエストラインを強調したボリュームのあるスカートシルエットが優雅さを際立たせ、自然に下ろしたウェーブヘアと淡いメイクが清楚なイメージを一層引き立てている。

続いて控室で柔らかな笑みを浮かべた姿を公開したほか、“左手”を写した写真も披露。輝く指輪をはめているが、薬指ではなく中指に着けている点にも視線が集まった。

今回の写真は、2月15日におこなっ割れた「Hanteo Music Awards 2025」でのもの。ティファニーは同イベントで歌手のイ・チャンウォンとともにMCを務めていた。

なおティファニーは2月27日、かねてより交際していた俳優ピョン・ヨハンとの結婚を発表。2人はDisney＋オリジナルドラマ『サムシクおじさん』での共演をきっかけに縁を結び、昨年末に真剣交際していることが明らかになっていた。今回の投稿は結婚後初の近況報告となり、変わらぬ美貌と雰囲気で注目を集めている。

（写真＝ティファニーInstagram）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。

■【画像】ティファニー、結婚した俳優と濃厚キス

■ついに既婚者が誕生した少女時代 メンバーたちの「意外すぎる熱愛史」

■【写真】少女時代・ユナ、超ミニスカートの“絶対領域”