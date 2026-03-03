日本でも上映！NCT DREAM、ツアーファイナル公演のライブビューイング開催決定 | RBB TODAY

NCT DREAMが、世界86都市のファンと共に4度目のワールドツアーのフィナーレを迎える。

アンコール公演「2026 NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW 4 : FUTURE THE DREAM' FINALE」は、3月20日～22日、27日～29日の計6日間、ソウル・KSPO DOMEで開催される。

【写真】マーク、日本の街中をお散歩

今回の公演はすでに全席完売を記録。この熱狂を受け、会場に足を運べないファンのために、大規模なライブビューイングの実施が決定した。21日と28日の公演は、韓国9都市、日本43都市をはじめ、ジャカルタ、マカオ、シンガポール、台北、香港、バンコクなど、全世界86都市の映画館で上映される。

（画像＝SMエンターテインメント）

さらに、21・22・28・29日の4公演については、グローバルプラットフォーム「Beyond LIVE」や「Weverse」などを通じてオンライン生中継も行われ、世界中のファンがリアルタイムで感動を共有できる。

NCT DREAMは4度目となる今回のツアーで、ソウル・高尺（コチョク）スカイドームでの最多公演記録を樹立したほか、香港最大規模のカイタック・スタジアムではK-POPアーティストとして初の単独公演を開催。また、タイ最大規模のラジャマンガラ国立競技場で2年連続公演を行い、インドネシアのジャカルタ国際スタジアム、台北最大の屋内会場である台北ドームのステージに立つなど、圧倒的なグローバルパワーを証明してきた。世界を駆け抜けた大長征が、今回のアンコールコンサートでついに幕を閉じる。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ヘチャン、日本でビールを堪能！オフ感たっぷりの姿が話題

■【写真】ジェミン、“留学先”の日本での1枚！コンビニSHOT＆日本語メッセージに注目

■【写真】チソン、“ハイトーンヘア”に大胆イメチェン！最強ビジュアルに「待ってました」