女優の家なのに“クモの巣”だらけ…？『太陽を抱く月』ハン・ガイン、夫の書斎でまさかの光景 | RBB TODAY

女優ハン・ガインの自宅で意外な「クモの巣」が発見され、“掃除狂”として知られる歌手を衝撃に陥れた。

2月26日、YouTubeチャンネル「自由夫人ハン・ガイン」には、『女優の家とは思えないハン・ガインの自宅を大掃除しに来た掃除狂ブライアン（ヨン・ジョンフンの部屋を初公開）』と題した動画が投稿された。

【写真】「年に3回の流産…」ハン・ガインの壮絶告白

この日、ハン・ガインの自宅を探索していた歌手のブライアンは、ハン・ガインの夫であるヨン・ジョンフンの書斎にある棚からクモの巣を発見し驚愕した。

ブライアンが別の場所を指差し「ここにもクモの巣がありますね」と指摘すると、ハン・ガインも「あそこにもありますね」と困惑を隠せない様子を見せた。書斎の隅々にクモの巣が張っていたのだ。

（画像＝「自由夫人ハン・ガイン」キャプチャ）2・3枚目ブライアン（左）とハン・ガイン

普段は完璧な家事の実力を誇るハン・ガインだが、「ここは山に近いから、クモが多いみたいだ」と照れくさそうに微笑んだ。しかし、クモの巣に虫までかかっている光景を目の当たりにしたブライアンは、ついに「近くに不動産屋はないか？この家を売りに出そう」と爆弾発言を放ち、現場を笑いの渦に巻き込んだ。

ハン・ガインが急いで椅子を持ってくると、ブライアンは自ら掃除用具を手に取りクモの巣の除去に乗り出した。掃除を終えたブライアンは、はたきに付いた埃をカメラに向け「ハン・ガインさんとヨン・ジョンフンさんのハウスから出た埃だ」とおどけて見せ、再び爆笑を誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇ハン・ガイン プロフィール

1982年2月2日生まれ。慶煕大学観光経営学科卒業。2002年のドラマ『太陽の誘惑』でデビュー。映画『マルチュク青春通り』でヒロインを務め、韓国の“初恋のアイコン”に。2005年に俳優のヨン・ジョンフンと電撃結婚。23歳で人妻になってしまったことに、男性ファンの多くが嘆き悲しんだが、映画『建築学概論』とドラマ『太陽を抱く月』の2作で大ヒットを記録。数字を出せる女優というイメージも定着した。大韓整形外科学会が一般人と医療従事者290人を対象にした「美しい顔立ち」アンケート調査で、「鼻が美しい女優」1位にも輝いたことも。

■【写真】ハン・ガイン、夫との“ラブラブSHOT”

■【画像】ハン・ガイン、“18禁漫画”ヒロインに変身!?

■【写真】「年に3回の流産…」ハン・ガインの壮絶告白