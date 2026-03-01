BLACKPINK、新AL『DEADLINE』リリース記念“異色プロモーション”展開！ソウル市内に巨大な「砂時計」が出現？ | RBB TODAY

BLACKPINKが、3rdミニアルバム『DEADLINE』のリリースを記念し、異色のプロモーションでファンと交流する。

YGエンターテインメントは、3月1日から9日まで「BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE] HOURGLASS TOUR」を実施すると発表した。

今回のプロモーションは、ソウル内の「the SameE 合井（ハプチョン）店」、「SOUNDWAVE 永登浦（ヨンドゥンポ）タイムスクエア店」、「MUSINSA STANDARD 聖水（ソンス）」、「Ktown4u（ケータウンフォーユー） COEX」の計4店舗で展開される。国立中央博物館を中心にこれら4つの拠点を結ぶと「砂時計（HOURGLASS）」の形が完成する仕組みになっており、アルバム名『DEADLINE』のコンセプトを空間的に具現化することで、作品の持つ意味をより深めた。

各店舗でアルバムを購入すると、スタンプの押印とともに店舗別の独占イメージ特典が提供される。また、4箇所のスタンプをすべて集めると、いずれの店舗でもポスターセットと砂時計型スタンドで構成されたスペシャルリワード（特典）を受け取ることができる。オンラインとオフラインでの購入特典は同一だが、オフライン（実店舗）では特典が2倍支給されるほか、スタンプラリーへの参加が可能となる。

YGエンターテインメント側は、「BLACKPINKが『DEADLINE』に込めたメッセージと象徴性を、ファンの方々が直接体験できるよう企画したプロジェクト。ソウルの都心で砂時計を完成させていく特別な旅になるだろう」と明かした。

BLACKPINKは、去る2月27日14時に3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリース。タイトル曲『GO』をはじめ、先行公開曲『JUMP』、『Me and my』、『Champion』、『Fxxxboy』の計5曲が収録されている。

YGエンターテインメントは「『DEADLINE』というタイトルの通り、『取り戻せない最高の瞬間』、そして『この瞬間、最も輝くBLACKPINKの現在』が凝縮されたアルバムになるだろう」と伝えている。

