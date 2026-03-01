「昨日の自分に勝つ」IVE・ウォニョン、圧倒的オーラで雑誌カバーに登場！深化したカリスマ性で魅了 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、圧倒的なオーラを放ち雑誌のカバーを飾った。

ファッション誌『COSMOPOLITAN KOREA』は2月26日、公式SNSを通じてウォニョンとともに撮影したグラビアとインタビューの一部を公開した。

今回のビジュアルは、彼女特有の優雅さに成熟したカリスマ性が加わり、見る者の視線を釘付けにしている。

公開された写真の中でウォニョンは、肩のラインを露わにしたブラックドレスに華やかなジュエリーを合わせ、より一層深みの増した眼差しを披露した。また、別の写真に添えられた「昨日のウォニョンには、今日のウォニョンが勝つ」というフレーズは、絶えず自分を磨き続け、成長してきた彼女の強固な内面をうかがわせる。

（写真提供＝『COSMOPOLITAN KOREA』）ウォニョン

同時に行われたインタビューで、ウォニョンは23歳（数え年）を迎えるときめきを率直に語った。彼女は「今年は何か特別なことが起こりそうな予感がする。もともと一喜一憂したり、ひどく緊張したりする性格ではないが、23歳のスタート地点を前にして、心地よい高揚感を感じている」と述べ、新たな活動への期待感をあらわにした。

同誌のスタッフは「『ウォニョンという叙事の終わりは、いつも“オープンエンディング”であってほしい』と目を輝かせながら語る彼女を見て、限界を決めずに飛翔しようとする意志を改めて実感することができた」と撮影の後日談を伝えている。

（写真提供＝『COSMOPOLITAN KOREA』）ウォニョン

なお、ウォニョンが所属するIVEは、2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースし、カムバックを果たした。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

