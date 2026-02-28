少女時代・ティファニー、メンバーのみフォローのSNSに唯一追加された夫！婚姻届提出で“家族”に | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のティファニーと俳優ピョン・ヨハンが、互いをフォローし、“本物の夫婦”であることを証明した。

去る2月27日、ピョン・ヨハンの所属事務所チームホープ側は、ピョン・ヨハンとティファニーの婚姻届提出を知らせ、同日、2人のプロフィールやSNSフォローリストにも小さな変化が生じた。

結婚式よりも先に婚姻届を提出して法的に夫婦となり、2人のプロフィールの配偶者欄には互いの名前が即座に追加された。

ティファニーの場合、公式発表から20分で「配偶者 ピョン・ヨハン」と記載され、ピョン・ヨハンの配偶者欄にもティファニーの名前が記された。

特にこの日、ティファニーはフォロワー1557万人を誇るインスタグラムでも、夫を新たにフォローした。

（写真＝ティファニーInstagram）写真左からピョン・ヨハン、ティファニー

これまではユリ、ヒョヨン、ソヒョン、スヨン、サニー、テヨン、ユナと、グループのメンバー7人のみをフォローしていたが、婚姻届提出を発表した日に人生の伴侶であるピョン・ヨハンもフォローし、フォローリストは8人に増えた。

デビュー後20年をともにしてきた家族のような少女時代に、本当の家族、ピョン・ヨハンを加え、意味を加えた。

ピョン・ヨハンの17人のフォローリストも目を引いたが、所属事務所の俳優やファンアカウントなどがほとんどであった。そのなかに妻もおり、2人の仲睦まじい様子が注目を集めた。

なお、ピョン・ヨハンとティファニーが出会った作品は、2024年5月に公開されたDisney+ドラマ『サムシクおじさん』だ。2人は共演中に激しいキスシーンなどを撮影し、これをきっかけに交際へと発展、そして結婚することになった。

（記事提供＝OSEN）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。

