両親と“連絡断絶”の理由とは…SUPER JUNIOR・シンドン、母の投資失敗で全財産を失った過去告白 | RBB TODAY

SUPER JUNIORのシンドンが、両親と連絡を取らなくなった理由を番組で明かした。

2月25日に公開されたDisney＋のオリジナルバラエティ『占い師たちの運命バトル』第8話では、シンドンが霊媒師のソルファ、タロットマスターのチェ・ハンナと1対1でカウンセリングを行う様子が放送された。

【写真】30kg減！シンドンの「衝撃」ビフォーアフター

放送では字幕を通じて「2015年、母が投資に失敗し全財産を失った」という説明が紹介された。

シンドンは「正直に言うと、今は母とも父とも全く連絡を取っていない」と告白した。続けて「やはりお金の問題だ。お金が原因で問題が起きた。母は、僕が生活費を渡すと『毎月少しずつ渡すのではなく、まとめてくれれば、それをどうにかしてあなたに心配をかけないようにする』と言って、いつも大金を求めていた」と振り返った。

（写真提供＝OSEN）シンドン

さらに「そうして持っていった大金で詐欺に遭ったこともあるし、投資に失敗してすべて失ったこともあった」と打ち明けた。

シンドンは結婚観についても率直に語った。「以前、番組でも結婚したいとよく話していたし、実際に結婚しそうになったこともあった。その理由は、子どもの頃から結婚というものを経験してみたいと思っていたからだ。結婚が幸せというイメージが自分の中にあったのだと思う」と語った。

ソルファはシンドンの今後の運勢について「才能を生かして踊り、歌いながら生きていくのは合っているが、それだけでは少し弱い。今年からは事業運が開けた」と見通しを語った。字幕では「2025年、事業関連のオファーが入った」「F&B事業を準備中」との説明も加えられた。

シンドンは「良い条件の提案があり、進めることになりそうだ」と答えた。

◇シンドン プロフィール

1985年9月28日生まれ。本名シン・ドンヒ。2005年にSUPER JUNIORのメンバーとしてデビューした。もともとコメディアン志望であったことからバラエティ番組で活躍を見せ、お茶の間のファンに笑顔を届けた。キレのあるダンスに定評があり、グループ内ではウニョクやドンヘと共にダンスメンバーとして知られる。

