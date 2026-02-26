&TEAM、世界的バンドOne Republic来日公演にゲスト出演！圧巻パフォーマンスで魅了 | RBB TODAY

&TEAMが、2月25日Kアリーナ横浜にて行われた「One Republic “From Asia, With Love” 2026 in Japan」にゲスト出演し、計9曲を披露した。

&TEAMが2023年11月15日にリリースした&TEAM 1st ALBUM『First Howling：NOW』に収録されている『Dropkick』のプロデュースにOne Republicのフロントマン・Ryan Tedder氏が参加しており、Ryan Tedder氏が日本のアーティストに楽曲提供をしたのは本作が初という縁もあって、今回の来日公演へのゲスト出演が実現した。

【写真】「令和の花男」K＆JO、最強貴公子SHOT

&TEAMは日本と韓国の両方でミリオンを達成するという日本アーティスト史上初の快挙を成し遂げた2作品から『Go in Blind（月狼）』『Back to Life（Japanese ver.）』を含む計9曲を披露し、会場を沸かせた。

冒頭、『Back to Life』につづいて強烈なロックHIPHOPサウンドの『Lunatic』でボルテージを上げると、MCではＫが「僕たちが尊敬してやまないアーティストさんのライブですので、一生懸命盛り上げていきたいと思います。皆さん準備できていますか？」と会場に呼びかけ、『Go in Blind（月狼）』『Under the skin』で&TEAMの真骨頂であるエモーショナルなロックサウンドで狼コンセプトのアイデンティティを魅せた。

Kazumichi Kokei

打って変わって切なく響くロックバラード『Heartbreak Time Machine』、90年代R&Bリバイバルのレトロサウンドが特徴的な『MISMATCH』を披露。

MAKIが「&TEAM 初めてだよという方？」と声をかけると会場から多くの手が上がり、メンバーたちも「うれしい！」と喜びの声を上げた。続けてMAKIが「実はOne RepublicのRyan Tedderさんが僕たちの『Dropkick』という曲の制作に参加してくださったんです。『Dropkick』は僕たちみんな本当に大好きだし、ライブでも盛り上がる曲なので皆さんも一緒に楽しんでいただけると嬉しいです」と、&TEAMとOne Republicの縁について明かした。

またJOは「One Republicさんで一番好きな曲は『RUNAWAY』運動しながらあきらめかけたときに力をくれる曲」と話し、NICHOLASは「（好きな曲）沢山あるんですけど、最近よく聞いているのはNobodyです。ジムで聞きながら頑張っています」、MAKIは「僕はやっぱり小さい頃から聞いているCounting Starsが好きです」と明かすなど、メンバーたちもMCで会場の熱気に呼応するようにOne Republic愛を語った。

Kazumichi Kokei

MCに続いて満を持して披露されたのは、Ryan Tedder氏がプロデュースに参加した『Dropkick』。 爽やかなポップロックサウンドに会場から大きな歓声が沸き、ダンスナンバーの次に&TEAMの新しい魅力が発揮されたのはミッドテンポのノスタルジックなバラード曲『Who am I』。そして最後は&TEAMのコンサートではおなじみ、2025年末には紅白歌合戦で披露したことでも話題を呼んだ『FIREWORK』を迫力のダンスパフォーマンスで披露し、締めくくった。

9曲はいずれもバンド編成ならではのヘビーなサウンドと&TEAMによる圧巻の群舞が融合し、迫力あるステージが繰り広げられた。

ロックビートに合わせた表現力と、&TEAMならではの阿吽の呼吸で作り上げられる完成度の高いパフォーマンスを披露。”完全無欠のステージエリート集団”の姿に会場は最後まで盛り上がりをみせた。

Kazumichi Kokei

2025年の日韓ミリオン、紅白初出場という経験から成長を経た&TEAMは4月21日、再び燃え上がる決意を込めた3rd EP『We on Fire』を約6カ月ぶりの新作としてリリースする。

そして今回のステージでも観客を驚かせた”完全無欠のステージエリート集団” &TEAMは5月13日からアジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」をKアリーナ横浜からスタートし、2026年もJapan to Globalに向けてエンジン全開で走り抜ける。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

■【写真】「ビジュ強すぎ」JO＆ニコラス、“モデル級スタイル”で視線独占

■【写真】「目の保養」ハルア、山田涼介&千葉雄大との2ショットに反響続々

■【写真】「脚の長さエグい」EJ、“王子様ビジュアル”