BTS・RMも「おめでとう」と祝福！韓国人気バンドメンバー、15年来の恋人と結婚へ | RBB TODAY

韓国の人気バンドSilica Gel（シリカゲル）のメンバー、キム・ハンジュが結婚を発表し、祝福のメッセージが寄せられている。

2月24日、キム・ハンジュは自身のSNSを通じてウェディングフォトを公開した。

公開された写真には、干潟を歩くキム・ハンジュと新婦の姿が収められており、目を引く。白いシャツとパンツをまとい晴れやかな笑顔を浮かべるキム・ハンジュと、白いワンピース姿で彼の腕に寄り添う新婦の姿からは、互いへの深い愛情が感じられる。

（写真＝キム・ハンジュInstagram）キム・ハンジュ（右）と花嫁

この投稿に対し、BTSのRMは「おめでとうございます♥」とコメント。俳優のシム・ウンギョンも「結婚おめでとうございます。祝福します」とメッセージを寄せた。このほかにも、俳優のペク・ヒョンジンやイ・ジョンウォン、歌手のハンロロ、DAWN（ダン）らが続々とコメントを投稿し、二人の門出を祝った。

また、RMは同日、自身のSNSにも二人と共に撮影した写真を投稿し、「おめでとう」と言葉を添えて親交の深さを見せた。

（写真＝RM Instagram）左からキム・ハンジュ、花嫁、RM

なお、キム・ハンジュと新婦は高校時代から15年以上にわたって交際を続けてきたことが知られており、長年の愛を実らせた二人に多くの関心が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

