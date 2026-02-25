BTS、日韓公演のライブビューイング決定！世界約3800のスクリーンで上映、本日（25日）受付開始 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのワールドツアーの様子を劇場で観覧できる、ライブビューイングの予約が開始される。

2月25日、4月11日の韓国・高陽（コヤン）および4月18日の日本・東京公演のライブビューイングチケットの抽選受付が始まる。

今回のライブビューイングは、世界80の国と地域の約3800スクリーンで大規模に行われる。一部地域では時差を考慮し、時間差上映される予定だ。

ワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の幕開けとなる高陽公演と、ツアーの主要拠点である東京公演を臨場感たっぷりに楽しめるという点で、ファンの高い関心が予想されている。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

なお、BTSはワールドツアーに先立ち、来る3月20日13時、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。

アルバムリリース後には、4月9～11日の高陽総合運動場主競技場を皮切りに、本格的なツアーを開始する。

今回のワールドツアーは、世界34都市で82公演の大規模なツアーとなる見通しだ。所属事務所側は、高陽と東京を皮切りに、今後のライブビューイング実施公演を順次拡大していく計画であると明かした。

