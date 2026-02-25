俳優パク・ソジュンら、ライブ配信参加のはずが…すぐに旅へ!?“事前告知なし”の新番組撮影へ | RBB TODAY

女優チョン・ユミ、俳優パク・ソジュン、チェ・ウシクが、思わぬサプライズをされた。

【写真】バッキバキ…パク・ソジュン、鍛え抜かれた上半身

去る2月24日、YouTubeチャンネル「channel fullmoon」には、「ユミ・ソジュン・ウシクの3人だけが知らない『花より青春：リミテッドエディション』」というタイトルのライブ配信が行われた。

この日、まずプロデューサーのナ・ヨンソクは、これまでともに仕事をしてきたキム・デジュ作家の20周年を祝福した。

チョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクも彼を祝うために集まった。彼らは配信にサプライズ登場して祝福しながら、ともに仕事をしてきた時間について、話を交わした。

続けて、ナ・ヨンソクは「実は今日、新しい番組の事前打ち合わせをするけれど、今回我々がやる新しい番組が何か、知らないでしょ？」と述べ、3人が出演する新番組について言及した。

パク・ソジュンとチョン・ユミは、「まったく知らない。お願いだから教えてほしい」と気になる様子だった。

特に、ナ・ヨンソクは「何の番組をやるか、実は決まっているが、念のために3人にどんな番組をしてほしいか、相談してみようか。アイデアがあれば、言ってほしい」と話し、関心を集めた。

これに対し、登録者が「旅行」を勧めると、「『ソジンの家』などをやっているから、海外旅行のようなもの。旅行をするなら、韓国旅行もあるし。もし彼らが韓国旅行をするとして、仮にお小遣いをあげるならば、1人あたりいくらあげたら良いか」と再び問いかけた。

（写真＝YouTubeチャンネル「channel fullmoon」）

1枚目：左からパク・ソジュン、ナ・ヨンソク、チェ・ウシク、キム・デジュ、チョン・ユミ

さまざまな意見が出ると、ナ・ヨンソクは「10万ウォン（約1万円）がすごく多い。すごく不思議だ。登録者の考えとこれほど似ているというのが不思議だ。では、韓国旅行を1人10万ウォンで。このアイデアを参考にすると良さそうだ。そしたら、最後に質問を1つ。彼らがもし旅行をするとしたら、いつ行くのがいいだろうか？」と意味深な様子で尋ねた。

ナ・ヨンソクは、「今すぐ。これが視聴者の意見のようだ。まるで誰かが仕組んだかのように多くの人が言っている」と付け加え、3人を緊張させた。

続けて、ナ・ヨンソクは登録者が望んでいるとして、『花より青春：リミテッドエディション』（原題）のローンチを電撃公開した。

キム・デジュ作家の20周年を祝う横断幕は、「チョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクの旅行を応援します。無事出発・無事帰還を祈願」に差し替えられた。

今回の配信は、新番組撮影のための筋書きだったのである。横断幕が公開されたあと、チョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクは、驚き困惑した。

結局、3人は配信を終えた後、すぐに韓国旅行へ出発することになった。ナ・ヨンソクは、「ライブ配信を終了して旅行を十分に楽しみ、月曜日に戻って報告する配信を行う」と予告した。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ ～恋の一発逆転！～』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

◇チェ・ウシク プロフィール

1990年3月26日生まれ。幼少期に家族でカナダに移住したため、カナダ国籍を持つ。2010年の大学生時に友人の勧めで俳優を目指すようになり、生活拠点を韓国に戻した。2011年にドラマ『チャクペー相棒ー』でデビューし、以降さまざまな映像作品に出演。2015年には「青龍映画賞」で新人男優賞を受賞している。日本でも最近公開された大ヒット映画『パラサイト 半地下の家族』では貧しい家に生まれた聡明な青年、ギウを好演して大きな反響を得た。

◇チョン・ユミ プロフィール

1983年1月18日生まれ。2003年に短編映画『愛する少女』でデビュー。2006年に出演した映画『家族の誕生』で「第27回青龍映画賞助演女優賞」を受賞し、一躍有名に。その後出演したドラマ『ロマンスが必要２』『恋愛の発見』で見せた愛らしい魅力でお茶の間をも虜にした。原作小説が日本でも話題になった2019年の映画『82年生まれ、キム・ジヨン』では圧巻の演技が評価され「第40回韓国映画評論家協会賞」女優主演賞を受賞。

